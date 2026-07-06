आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को पूछा कि नितिन नवीन कौन हैं? इसके बाद से बीजेपी के सभी नेताओं ने अरविंद केजरीवाल की आलोचना की। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बिना नाम लिए अरविंद केजरीवाल को जवाब दिया है। दरअसल जब अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर नितिन नवीन से पूछा आप कौन हैं, उसके बाद से ही इसपर चर्चा शुरू हो गई।

इसके बाद एक पत्रकार पीयूष पद्माकर जिन्होंने नितिन नवीन के साथ पढ़ाई की है, उन्होंने उनके बारे में कुछ बातें बताई। पत्रकार के ही पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, “यह सादगी और सरलता हर भाजपा कार्यकर्ता के लिए गर्व की बात है।” पत्रकार पीयूष पद्माकर ने नितिन नवीन को अपना दोस्त बताते हुए पुराना किस्सा शेयर किया।

दोस्त ने बताया नितिन नवीन से जुड़ा किस्सा

पीयूष ने अपने पोस्ट में लिखा, “नितिन नवीन कौन? नितिन कैसे यहां तक पहुंचे? क्या नितिन की तरह कोई और भी 45 साल में बीजेपी अध्यक्ष बन सकता है? नितिन ने आज लखनऊ में अपनी पॉलिटिकल जर्नी के बारे में कुछ बातें बीजेपी नेताओं को बताई। नितिन ने जो बातें नहीं बताई वो बताता हूं। ये कहानी साल 1998 से शुरू होती है। मैं और नितिन दोनों दिल्ली में ही पढ़ते थे। दोनों ने बारहवीं की पढ़ाई पूरी की। वो CSKM में पढ़ता था और मैं केंद्रीय विद्यालय में। नितिन के पिताजी विधायक थे लेकिन मुझे बहुत मानते थे। मेरे पिताजी और नवीन जी बरसों पुराने दोस्त थे।”

पीयूष ने बताया कि 1998 के मई और जून के महीने में मैं और नितिन साथ एक ही कमरे में रहते थे। उन्होंने बताया, “12वीं पास होने के बाद हम दिल्ली के अलग अलग कॉलेज में दाख़िले की दौड़ में शामिल हुए थे। नितिन विधायक का बेटा था लेकिन घमंड एक पैसे का नहीं। लंच में बीस रुपए की थाली हम शेयर करते थे ताकि दस रुपए बच सके। डीटीसी बस में चलते थे, ताकि ऑटो का किराया बच सके। टैक्सी ले लें, इतनी बात नितिन के मुंह से कभी निकली भी नहीं। उस जमाने में टैक्सी का मतलब पचास रुपये से ऊपर का खर्च था। हमारे छह सात दोस्त अगर आ जाते तो हम दोनों सोचते थे आज थाली कैसे ऑर्डर की जाए ताकि कम खर्च हो। उस वक्त भी नितिन ने कभी किसी को दिखाने या जताने के लिए भी नहीं कहा- वो MLA का बेटा है।”

सस्ता मकान खोज रहे थे नितिन नवीन

पीयूष ने आगे बताया, “जून के बाद अगले कुछ महीने हम साथ ही एक ही कॉलेज में पढ़ने लगे। दिल्ली के IP Extension इलाक़े में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी हैं। रहने का मन तो वहां था। लेकिन मैं, नितिन, विश्वजीत और सीताराम , चार दोस्त मिलकर भी दिल्ली-92 पटपड़गंज के अपार्टमेंट्स में फ़्लैट नहीं ले पाए। मुझे आज भी याद है वाघवा प्रॉपर्टी डीलर की दुकान थी। बेंच पर मैं और नितिन नवीन बैठे थे। सस्ता मकान दिलाने की बात कह रहे थे। उसने पूछा पिताजी क्या करते हैं। मैंने ही नितिन का भी परिचय करवाया। जैसे ही दिल्ली के प्रॉपर्टी डीलर को पता चला किरायेदार के पिता बिहार की राजधानी पटना के विधायक हैं उसने महंगे फ़्लैट दिखाने शुरू कर दिए। बाद में नितिन ने ही कहा, हमारा बजट महीने का दो हज़ार है। पापा इससे ज़्यादा नहीं देंगे। रहना, खाना, कॉलेज जाना, सब दो हज़ार रुपए में करना होगा। इसके बाद अपार्टमेंट में रहना भूलना पड़ा।”

पीयूष के अनुसार, “पश्चिम विनोद नगर के मंडावली इलाके में अंदर की गली में आज का बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन अपने तीन दोस्तों के साथ रहने लगा। नौकर या मेड रखने के पैसे थे नहीं। दो दोस्त सुबह सुबह ब्रेकफास्ट बनाते तो बाकी दो दोस्त बर्तन धोते। झाड़ू पोछा लगाते। शुरू शुरू में मैं और नितिन एक साथ ड्यूटी पर लगे। दोनों मिलकर झूठे बर्तन भी धो लेते थे। झाड़ू भी लगा लेते थे। पोछा भी। फिर फटाफट तैयार होकर दो बस बदलकर कॉलेज पहुंच जाते थे। नितिन उस ज़माने में भी चारों दोस्तों में सबसे ज़्यादा अनुशासित और मिलनसार था। झगड़े हमारे होते तो सुलझाता नितिन था।”

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