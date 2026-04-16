दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार (16 अप्रैल) को आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल से जुड़े मामले में अहम सुनवाई हुई। कोर्ट ने केजरीवाल के अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर लेने की अनुमति दे दी है।

अरविंद केजरीवाल की ओर से कोर्ट में एक अतिरिक्त एफिडेविट दाखिल करने की मांग की गई थी। इस पर केंद्र सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यह मांग पहले ही खारिज की जा चुकी है। हालांकि अगर अदालत इसे सुनना चाहे तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

इलेक्ट्रॉनिक मोड में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

मामले पर विचार करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि वह अतिरिक्त हलफनामे को रिकॉर्ड पर ले रही है और रजिस्ट्री को भी इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल करने का निर्देश दिया। साथ ही, कोर्ट ने केजरीवाल को निर्देश दिया कि वे अपना हलफनामा इलेक्ट्रॉनिक मोड में दाखिल करें।

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि केजरीवाल के अतिरिक्त हलफनामे पर सीबीआई भी अपना जवाब दाखिल करेगी। इस पर कोर्ट ने अनुमति देते हुए कहा कि सीबीआई अपने जवाब की एक प्रति केजरीवाल को भी उपलब्ध कराए।

अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में फैसला पहले ही सुरक्षित रखा जा चुका है और अब इस पर दोबारा सुनवाई नहीं होगी।

इस घटनाक्रम के बाद अब सभी की नजरें अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं जो इस मामले में आगे की दिशा तय करेगा।

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