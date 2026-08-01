आम आदमी पार्टी (आप) की ओर से शनिवार को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में E20 पेट्रोल के खिलाफ नेशनल टाउन हॉल कार्यक्रम किया गया।

इसमें आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल, मशहूर कॉमेडियन श्याम रंगीला, पॉपुलर यू-ट्यूबर मनीष कश्यप के अलावा कार-बाइक की मरम्मत करने वाले मैकेनिक भी शामिल हुए।

केजरीवाल ने मांग की कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को एथनॉल मिला हुआ E20 और नियमित पेट्रोल में से चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए। उन्होंने E20 पेट्रोल की कीमतों को कम करने और पेट्रोल की दरों में कटौती करने की भी मांग की।

अरविंद केजरीवाल ने मांग की कि पेट्रोल पंपों पर लोगों को E20 और नियमित पेट्रोल में से किसी एक को चुनने का विकल्प दिया जाना चाहिए।

पीएम मोदी के आवास की ओर निकालेंगे मार्च

कार्यक्रम में मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि वह मंगलवार दोपहर को हस्ताक्षर अभियान के तहत ज्ञापन एकत्र करेंगे और लगभग 100 लोगों के साथ लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास की ओर मार्च निकालेंगे।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल ने केंद्र सरकार से उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करने को कहा जिसके हवाले से यह दावा किया जा रहा है कि E20 पेट्रोल से वाहनों को नुकसान नहीं होता है। केजरीवाल ने कहा, ”केंद्र सरकार का कहना है कि अध्ययन के मुताबिक E20 पेट्रोल से वाहनों को कोई नुकसान नहीं होता है। मैं चाहता हूं कि वे उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें।”

इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने की अपील

केजरीवाल ने कहा, “पेट्रोल और डीजल की गाड़ियां खरीदना छोड़ दीजिए। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियां ही खरीदिए क्योंकि आज मोदी सरकार E20 थोप रही है। कल यह मुद्दा शांत होगा तो E25 और E30 ले आएगी। फिर आपकी नई गाड़ियां भी नहीं बचेंगी।” उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सवालों का जवाब देने के बजाय सवाल उठाने वालों पर FIR दर्ज करवा रही है।

आप प्रमुख ने लोगों से कहा कि वे इस मामले में अपना वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर उन्हें टैग करें। इस कार्यक्रम में कई राज्यों से आए लोगों ने हिस्सा लिया और E20 के इस्तेमाल से गाड़ियों में आ रही दिक्कतों को सबके सामने रखा।

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केंद्र सरकार ने लोकसभा में कहा है कि E20 पेट्रोल को चरणबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से लागू किया गया है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि अब तक के परीक्षणों से ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है कि E20 पेट्रोल से इंजन को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा हो या वाहन के प्रदर्शन पर कोई असर पड़ा हो। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।