आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी हर्षिता केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने दोनों की जान बख्शने के बदले 7 करोड़ रुपये की मांग की है। आरोप है कि इस शख्स ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया है।

दिल्ली की तिलक नगर विधानसभा सीट से AAP विधायक जरनैल सिंह ने इस मामले में पंजाब पुलिस से शिकायत की है। उनकी शिकायत के आधार पर मोहाली के SAS नगर स्थित साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई है।

‘7 करोड़ की फिरौती की मांग’

शिकायत के मुताबिक, 6 नवंबर को एक अज्ञात व्यक्ति ने जरनैल सिंह को फोन किया था। इसके अलावा उनके निजी व्हाट्सऐप नंबर पर धमकी भरा मैसेज भी भेजा गया। फोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य बताया और कहा कि वह केजरीवाल तक यह बात पहुंचा दें कि उन्हें 7 करोड़ रुपये देने होंगे। ऐसा नहीं करने पर अरविंद केजरीवाल और उनकी बेटी की हत्या कर दी जाएगी।

जरनैल सिंह ने SAS नगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) को दी शिकायत में कहा कि यह मामला गंभीर सुरक्षा चिंता का विषय है क्योंकि केजरीवाल देश के प्रमुख राजनीतिक नेताओं में शामिल हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि अज्ञात व्यक्ति ने एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनके पद का इस्तेमाल कर केजरीवाल और उनके परिवार को धमकी दी और फिरौती की मांग की।

FIR के मुताबिक, इस मामले की जांच इंस्पेक्टर सुनील कुमार को सौंपी गई है। पुलिस तकनीकी जांच भी कर रही है।

अपनी शिकायत में जरनैल सिंह ने मामले की गहराई से जांच करने की मांग की है। उन्होंने पुलिस से कॉल डिटेल रिकॉर्ड, IP लॉग और धमकी भेजने में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन की लोकेशन की जांच करने को कहा है ताकि आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार किया जा सके। इसके साथ ही उन्होंने संबंधित पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर केजरीवाल और उनकी बेटी की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी मांग की है।

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आम आदमी पार्टी (AAP) ने 2025-26 में 12.09 करोड़ रुपये का चंदा घोषित किया है। यह 2024-25 में मिले 38.10 करोड़ रुपये के मुकाबले करीब 68 फीसदी कम है। 2027 के पंजाब विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ पार्टी अब अपने विधायकों और सांसदों से भी आर्थिक मदद लेने की तैयारी कर रही है। हालांकि 2023-24 में पार्टी को 11.06 करोड़ रुपये का चंदा मिला था। पढ़ें पूरी खबर…