आप दिल्ली में एक अगस्त को एथनॉल के मुद्दे पर संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि पार्टी E20 (एथनॉल मिश्रित ईंधन) के मुद्दे पर सभी हितधारकों को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से 1 अगस्त को दिल्ली में संवाद कार्यक्रम आयोजित करेगी।

अरविंद केजरीवाल ने संवाददाता सम्मेलन में लोगों से ‘कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया’ में आयोजित होने वाले ‘नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20’ में बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील की। उन्होंने कहा, ”हम लोगों को इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि E20 पेट्रोल को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार पर कैसे दबाव बनाया जाए। इसमें विशेषज्ञ और वे लोग भी आमंत्रित हैं, जिन्हें अपनी गाड़ियों को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ा है।”

प्रधानमंत्री मोदी के आवास पर जाएंगे केजरीवाल

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आप ने पहले E20 ईंधन को वैकल्पिक बनाने के लिए एक ऑनलाइन याचिका शुरू की थी जिस पर लगभग दो लाख लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं। केजरीवाल ने कहा, ”अगले हफ्ते, मैं इस ऑनलाइन याचिका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाऊंगा। लेकिन यह इस बैठक के बाद होगा।” उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में डिजिटली शामिल होने के इच्छुक लोग पार्टी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं और उन्हें इसमें शामिल होने के लिए एक ‘ऑनलाइन लिंक’ भेजा जाएगा।

E-20 पेट्रोल वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी

केजरीवाल ने कहा कि टाउनहॉल में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने कहा, “कार्यक्रम दोपहर 12 बजे शुरू होगा। दिल्ली और आसपास के शहरों से जो लोग व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं, उन्हें सुबह 11:30 बजे तक कॉन्स्टिट्यूशन क्लब पहुंच जाना चाहिए। दिल्ली के बाहर के लोग ऑनलाइन जुड़ सकते हैं।” आम आदमी पार्टी के प्रमुख ने कहा, ” इस कार्यक्रम में विशेषज्ञ और इस मुद्दे से प्रभावित या इसमें रुचि रखने वाले अन्य लोग एक साथ आएंगे। सभी को बोलने का अवसर मिलेगा। हम सरकार पर E-20 पॉलिसी वापस लेने के लिए दबाव बनाने हेतु भविष्य की कार्ययोजना भी तैयार करेंगे।”

इस महीने की शुरुआत में केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर E20 ईंधन से जुड़ी चिंताओं पर चर्चा करने के लिए मुलाकात का समय मांगा था और एथनॉल-मिश्रित पेट्रोल की कीमतें घटाने की मांग की थी। उन्होंने कहा, “अब मैं प्रधानमंत्री से E20 समस्या का भी समाधान करने की अपील करता हूं। लोगों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उनके वाहन खराब हो रहे हैं और ईंधन दक्षता में गिरावट आई है। इससे पहले कि यह मुद्दा एक बड़े आंदोलन में तब्दील हो जाए, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करके इसका समाधान करना चाहिए।”

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केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी कथित तौर पर मेंटा, एक्स, गूगल और अन्य के खिलाफ मानहानि वाले एआई-जनरेटेड डीपफेक वीडियो और इथेनॉल-मिश्रित ईंधन विवाद से जुड़े हेर-फेर किए गए डिजिटल कंटेंट को लेकर सिविल केस दायर कर सकते हैं। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें