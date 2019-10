VIDEO: अब यह धाकड़ गाड़ी चलाते दिखे अरुणाचल प्रदेश के सीएम, कर चुके हैं ROYAL ENFIELD की भी सवारी

जब भारतीय राजनेता और मंत्री अपने विशिष्ट क्षेत्रों में निवेश और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसका प्रचार करते हैं तो वे इसे आमतौर पर ‘उबाऊ’, औपचारिक कार्यक्रमों में करते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने इसे कुछ अलग अंदाज़ में किया। पेमा खांडू ने चीनी सीमा के पास तवांग जिले में एक ऑल टरेन व्हीकल (एटीवी) जीप की सवारी की। करीब साढ़े पंद्रह हजार फीट के ऊंचाई पर उन्होंने यह जीप चलाई। इतना ही नहीं इस दौरान उनके साथ की सीट पर केंद्रीय खेल मंत्री किरेन रिजिजू बैठे हुए थे। खांडू ने भारत-तिब्बत/चीन सीमा में 107 किलोमीटर तक एटीवी चलाई।

खांडू द्वारा चलाई गई इस एटीवी का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने खुद अपने फ़ेसबुक अकौत पर पोस्ट किया है। इस वीडियो को शेयर कर खांडू ने लिखा “‘15600 फीट पर ऑफ-रोडिंग। भारत-तिब्बत/चीन सीमा के पास तवांग जिले में पीटीएसओ लेक से मैगो तक 107 किलोमीटर की सवारी की।”

#Offroading near Tibet/China border in #Tawang district.

A 107km ride from #PTSOLake to #Mago, crossing an altitude of 15600 ft.

Enjoy the visual delight of Tawang.@incredibleindia @lonelyplanet_in @ArunachalTsm @tourismgoi @KirenRijiju pic.twitter.com/nE3li5U6i6

