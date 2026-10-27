अरुणाचल प्रदेश के सियांग इलाके में तनाव बढ़ रहा है। आदिवासी आदि समुदाय के लोग, युवा नेता और नदी किनारे रहने वाले लोग प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट (SUMP) पर एतराज़ कर रहे हैं। शुक्रवार को 12 घंटे का शटडाउन बुलाया गया था। इसके खत्म होने के तुरंत बाद तोड़फोड़ और हिंसा की खबरें आईं और यह देर रात तक जारी रहा।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह प्रोजेक्ट उन्हें आर्थिक और सामाजिक रूप से खतरा पहुंचाता है और उनकी पुरखों की ज़मीन से जुड़ी भावनात्मक और सांस्कृतिक विरासत पर भी असर डालता है। भले ही सरकार प्री-फीजिबिलिटी सर्वे (PFR) के साथ आगे बढ़ रही है, लेकिन डर और बढ़ गया है। राज्य सरकार का कहना है कि चीन के प्रस्तावित अपस्ट्रीम डैम का मुकाबला करने के लिए SUMP ज़रूरी है और यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है।

सियांग अपर मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट क्या है?

11,200 MW पर SUMP को भारत का सबसे बड़ा हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। सियांग और सुबनसिरी नदियों का इस्तेमाल करने का प्लान 1982 का है, जब ब्रह्मपुत्र बोर्ड ने तीन छोटे प्रोजेक्ट्स का प्रस्ताव रखा था। तब चीनी प्रोजेक्ट्स का मुकाबला करना कोई खास चिंता नहीं थी। हालांकि, 2013 में केंद्र सरकार ने यारलुंग त्सांगपो (जैसा कि सियांग को तिब्बत के ऊपरी हिस्से में जाना जाता है) पर चीनी प्रोजेक्ट्स को लेकर चिंता जताई और डाउनस्ट्रीम यूजर बनने में दिलचस्पी दिखाई।

2017 में प्रस्तावित सियांग अपर स्टेज-I और स्टेज-II को एक ही जगह मिला दिया गया, जिसने आखिरकार SUMP का रूप लिया। दिसंबर 2024 में चीन के 60,000 MW के लोअर यारलुंग त्सांगपो हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट को मंज़ूरी देने के बाद इस प्रोजेक्ट को और ज़्यादा पहचान मिली। द इंडियन एक्सप्रेस से बात करते हुए, पासीघाट वेस्ट के विधायक निनोग एरिंग ने कहा, “यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रोजेक्ट है। क्या होगा अगर चीन जानबूझकर पानी छोड़ता है और उसे (अपने डैम) वॉटर बम की तरह इस्तेमाल करता है? हमें चेक्स एंड बैलेंस की ज़रूरत है। इसीलिए केंद्र ने इस बात पर ज़ोर दिया कि हमें इस प्रोजेक्ट की ज़रूरत है।”

एक्सपर्ट्स ने उठाए हैं सवाल

लेकिन एक्सपर्ट्स ने इस बात पर सवाल उठाए हैं। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स के कोऑर्डिनेटर हिमांशु ठक्कर ने कहा, “सरकार यह कहने की कोशिश कर रही है कि चीन का मुकाबला करने के लिए SUMP ज़रूरी है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमें चीनी प्रोजेक्ट के बेसिक पहलू भी नहीं पता हैं। जब हमें प्रोजेक्ट का ऑपरेशनल SOP पता चलेगा, तभी हमें पता चलेगा कि इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा और इसे ठीक करने के लिए क्या करने की ज़रूरत है। भारत के लिए बीजिंग से प्रोजेक्ट की पब्लिक डिटेल्स मांगना ज़रूरी है।”

हिमांशु ठक्कर ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “एक डाउनस्ट्रीम देश होने के नाते हमें उस जानकारी का अधिकार है। भारत सिर्फ़ यह मानकर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है कि इससे चीनी प्रोजेक्ट का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। अगर भारत प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना भी चाहता है, तो यह लोकल कम्युनिटी के पूरे सहयोग के बिना मुमकिन नहीं होगा।”

मुख्यमंत्री ने दिया आश्वासन

SUMP अभी प्री-फीजिबिलिटी सर्वे स्टेज में है। सितंबर में अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा था कि प्रोजेक्ट को फीजिबिलिटी स्टेज से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। पेमा खांडू ने कहा कि अगर एक्सपर्ट्स को यह प्रोजेक्ट मुमकिन नहीं लगा, तो आगे कोई प्रोग्रेस नहीं होगी।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर SUMP फ़ीज़िबिलिटी स्टेज से आगे बढ़ता है, तो प्रभावित समुदायों के साथ पूरी बातचीत की जाएगी, जिसमें सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट, एनवायरनमेंटल असेसमेंट और एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना शामिल है।

निनोग एरिंग ने आगे कहा, “मुख्यमंत्री पहले ही भरोसा दे चुके हैं कि PFR के बाद भी अगर गांव वाले नहीं चाहते कि प्रोजेक्ट आगे बढ़े, तो ऐसा नहीं किया जाएगा। हालांकि, यह ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार प्रभावित लोगों के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान देगी, जिसमें सही मुआवज़ा और रिहैबिलिटेशन शामिल है।”

गांव के लोग भी कर रहे विरोध

सियांग के किनारे गेकू गांव के रहने वाले और सियांग इंडिजिनस फार्मर्स फोरम (SIFF) की यूथ विंग के जनरल सेक्रेटरी डुबित सिरम ने कहा कि PFR पूरा होने के बाद सरकार के पीछे हटने की उम्मीद कम है। उन्होंने कहा, “इस बात की उम्मीद कम है कि PFR कहेगा कि प्रोजेक्ट मुमकिन नहीं है। ऐसा कब हुआ है? अधिकारियों को हमें लिखकर देना चाहिए कि PFR के बाद भी डैम नहीं बनेगा। अगर PFR हो भी जाता है, तो भी हम डैम नहीं बनने देंगे।”

इंडिजिनस कम्युनिटी के लिए पुरखों की ज़मीन और रोज़ी-रोटी का छिन जाना ही सबसे बड़ी समस्या है। सिरम ने कहा, “हम अपनी ही जमीन पर रिफ्यूजी बन जाएंगे।”

वहीं हिमांशु ठक्कर ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि नदी किनारे रहने वाले इंडिजिनस कम्युनिटी और लोगों के लिए सियांग कल्चरल, इकोनॉमिक, सोशल और रिलीजियस तौर पर उनके लिए मां जैसी है। पासीघाट में हाल ही में हुई तोड़-फोड़ की निंदा करते हुए निनोंग एरिंग ने कहा, “लोगों को गुस्सा होने का हक है, लेकिन हम बातचीत के लिए तैयार हैं। शायद हम जागरूकता प्रोग्राम पहले शुरू कर सकते थे। लेकिन बात यह है कि कुछ लोग लगातार प्रदर्शनकारियों को भड़का रहे हैं।”

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केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में 11,200 मेगावाट की प्रस्तावित सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के विरोध में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़कने के बाद केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के त्वरित प्रतिक्रिया बल (आरएएफ) की दो कंपनियां राज्य में भेजी हैं। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए) ने निर्देश दिया कि करीब 250 कर्मियों वाली आरएएफ की दोनों कंपनियों को भारतीय वायुसेना (आइएएफ) के विमान के जरिए नवी मुंबई से अरुणाचल प्रदेश भेजा जाएगा। पढ़ें पूरी खबर