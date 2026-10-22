सरकारी कंपनी नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से अरुणाचल प्रदेश में कमला जलविद्युत परियोजना के लिए 3,278 हेक्टेयर जंगल के जमीन को इस्तेमाल करने की अनुमति मांगी है।

इस परियोजना के तहत कमला नदी के पानी का इस्तेमाल कर लगभग 1720 मेगावाट बिजली पैदा करने की योजना है। कमला नदी, सुबनसिरी नदी की दाहिनी ओर मिलने वाली सहायक नदी है।

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की वन सलाहकार समिति (FAC) 23 अक्टूबर को इस प्रस्ताव पर विचार करेगी। जंगल की जमीन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए करने से पहले इस समिति की मंजूरी जरूरी है।

आधिकारिक दस्तावेजों के मुताबिक, अगर इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो अरुणाचल प्रदेश के क्रा दादी, कुरुंग कुमे और कमले जिलों में 23.4 लाख पेड़ काटे जाएंगे।

कुल 23,40,213 पेड़ों को काटने के लिए चिह्नित किया गया है। इनमें से 15.08 लाख पेड़ हापोली वन मंडल और 8.31 लाख पेड़ क्रा दादी वन मंडल में हैं।

मध्य प्रदेश में लगाए जाएंगे नए पेड़

जंगल की कटाई की भरपाई के लिए मध्य प्रदेश के कई जिलों में 7,018 हेक्टेयर जमीन पर पेड़ लगाने का प्रस्ताव है। आमतौर पर जंगल की जमीन का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए होने पर उसकी भरपाई की जाती है। इसके लिए उसी इलाके में इतनी ही जमीन पर नए पेड़ लगाए जाते हैं।

लेकिन अरुणाचल प्रदेश में पहले से ही काफी जंगल हैं। इसलिए वन संरक्षण कानून के तहत दूसरे राज्यों में भी पेड़ लगाने की अनुमति है, बशर्ते वहां वन क्षेत्र कम हो।

इस मामले में मध्य प्रदेश में पौधरोपण का प्रस्ताव रखा गया है। कानून के मुताबिक, अगर जंगल की जमीन के बराबर गैर-वन जमीन नहीं मिलती, तो खराब हो चुकी जमीन पर उससे दोगुने क्षेत्र में पेड़ लगाने होते हैं। मध्य प्रदेश में प्रस्तावित पौधरोपण पर भी यही नियम लागू होगा।

सुबनसिरी नदी घाटी में कई परियोजनाएं

कमला परियोजना सुबनसिरी नदी घाटी में बनने वाली कई जलविद्युत परियोजनाओं में से एक है। जनवरी में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की नदी घाटी और जलविद्युत परियोजनाओं के लिए विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इस परियोजना को पर्यावरण मंजूरी देने की सिफारिश की थी। हालांकि, समिति ने शर्त रखी थी कि अंतिम मंजूरी तभी मिलेगी, जब जंगल की जमीन के इस्तेमाल के लिए सैद्धांतिक मंजूरी मिल जाएगी।

पर्यावरण मंत्रालय के शिलांग स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों ने परियोजना स्थल का निरीक्षण किया था। उनकी रिपोर्ट के मुताबिक, यह जगह किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र या हाथी गलियारे में नहीं आती।

अधिकारियों ने हालांकि यह भी कहा कि परियोजना से कई वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास प्रभावित होंगे। बांध के कारण जलाशय का क्षेत्र बढ़ेगा। इससे जंगली जानवरों के लिए नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना भी मुश्किल हो सकता है।

इसी वजह से अधिकारियों ने वन्यजीवों को होने वाले नुकसान को कम करने और जैव विविधता बचाने के लिए योजना बनाने को कहा है।

2,400 करोड़ रुपये की परियोजना

कमला जलविद्युत परियोजना पर 2,400 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके तहत 216 मीटर ऊंचा कंक्रीट का बांध बनाया जाएगा। बांध में बाढ़ के असर को कम करने की व्यवस्था भी होगी।

यह परियोजना नदी के बहाव से बिजली बनाने के साथ पानी का भंडारण भी करेगी। बांध और उसके जलाशय के लिए करीब 2,960.49 हेक्टेयर वन भूमि इस्तेमाल होने का अनुमान है।

कमला नदी की घाटी लगभग पूरी तरह पहाड़ी है। इसका बड़ा हिस्सा घने जंगलों से ढका है। परियोजना की सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट के मुताबिक, इससे 126 गांवों के 5,440 परिवार प्रभावित होंगे।

जंगल में पौधों की 155 प्रजातियां मिलीं

परियोजना के लिए इस्तेमाल की जाने वाली 3,278 हेक्टेयर वन भूमि में 439 हेक्टेयर बहुत घना जंगल है। वहीं, 1,119 हेक्टेयर जमीन पर मध्यम घनत्व वाला जंगल है।

अध्ययन के दौरान सभी मौसमों में सर्वेक्षण किया गया। इसमें पौधों की 155 प्रजातियां मिलीं। ये 69 अलग-अलग वनस्पति परिवारों से संबंधित हैं।

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अरुणाचल प्रदेश की सियांग अपर बहुउद्देशीय परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। सियांग घाटी में एक महीना पहले ही सुरक्षा बल पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी तक परियोजना की शुरुआती रिपोर्ट तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और ड्रिलिंग का काम शुरु नहीं हो पाया है। पूरी खबर के लिए यहाँ क्लिक करें।