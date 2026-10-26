भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक डिजिटल रूप से छेड़छाड़ किए गए वीडियो को फर्जी करार किया है। इस वीडियो में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, लोंगजू और तक्षिंग सर्कल पर कब्जा कर लिया है और उस क्षेत्र में तैनात भारतीय सैनिकों को जरूरी सामान की आपूर्ति रोक दी गई है। सेना ने इन दावों को फैक्ट चैक किया है। वीडियो को फर्जी बताते हुए सेना ने लोगों से ऐसे वीडियो को शेयर करने से पहले उनकी सत्यता जांचने की अपील की है।

भारतीय सेना की आधिकारिक फैक्ट-चेक इकाई ‘Indian Army Fact Check’ (@MythbusterXX) ने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक चेतावनी जारी कर इस वीडियो का खंडन किया। वीडियो में वरिष्ठ सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया के नाम से कथित बयान दिखाए गए हैं। सेना के मुताबिक, वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से आवाज और होठों की गतिविधियों में बदलाव कर पुराने फुटेज का इस्तेमाल किया गया है।

सेना ने क्या कहा?

भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट कर कहा, ”लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया के नाम से जोड़कर एक डिजिटल रूप से छेड़छाड़ किया गया वीडियो प्रसारित किया जा रहा है। इसमें झूठा दावा किया गया है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, लोंगजू और तक्षिंग सर्कल पर कब्जा कर लिया है और भारतीय सेना के जवानों को जरूरी सामान की आपूर्ति नहीं की जा रही है। यह भ्रामक वीडियो एक वरिष्ठ भारतीय सेना अधिकारी के कथित बयान को लीक हुई स्वीकारोक्ति के रूप में पेश करने की कोशिश करता है। इस वीडियो में सिंथेटिक जनरेटेड इन्फॉर्मेशन (#SyntheticGeneratedInformation) का इस्तेमाल कर लेफ्टिनेंट जनरल गिरिश कालिया के नाम से झूठे बयान जोड़े गए हैं। इसका मूल फुटेज 27 अक्टूबर 2023 को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में तत्कालीन 28 इन्फैंट्री डिवीजन के जीओसी (जनरल ऑफिसर कमांडिंग), मेजर जनरल गिरिश कालिया की ओर से दी गई प्रेस ब्रीफिंग का है। इस ब्रीफिंग में उन्होंने नियंत्रण रेखा (LoC) के पार से घुसपैठ की कोशिशों के बारे में जानकारी दी थी। उन्होंने बताया था कि घुसपैठ की 10 कोशिशों को नाकाम किया गया, 27 आतंकवादियों को मार गिराया गया और युद्ध में इस्तेमाल होने वाली सामग्री तथा मादक पदार्थ बरामद किए गए। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश में चीन के कब्जे या भारतीय सेना को जरूरी सामान की आपूर्ति रोके जाने के संबंध में ऐसा कोई बयान नहीं दिया था। ”

अक्टूबर 2023 की प्रेस कॉन्फ्रेंस का इस्तेमाल

सेना के मुताबिक, वायरल वीडियो में इस्तेमाल किया गया मूल फुटेज 27 अक्टूबर 2023 का है। उस समय मेजर जनरल गिरिश कालिया जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में 28 इन्फैंट्री डिवीजन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग (GOC) थे।

सेना ने स्पष्ट किया है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीन, अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाकों पर कथित चीनी कब्जे या भारतीय सैनिकों को जरूरी सामान की आपूर्ति रोके जाने को लेकर कोई बयान नहीं दिया गया था।

AI की मदद से तैयार किया गया भ्रामक वीडियो

सेना के अनुसार, पुराने सैन्य फुटेज पर AI की मदद से आवाज और होंठों की गतिविधियों में बदलाव करके झूठे बयान जोड़े गए। इसके बाद वीडियो को इस तरह प्रसारित किया गया जिससे लगे कि एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने गोपनीय जानकारी सार्वजनिक कर दी है।

इस तरह के वीडियो का उद्देश्य गलत जानकारी फैलाना और लोगों के बीच भ्रम पैदा करना हो सकता है। सेना ने सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं से अपील की है कि वे किसी भी सैन्य दावे पर भरोसा करने या उसे आगे साझा करने से पहले मूल बयान और आधिकारिक स्रोतों की जांच करें।

सेना का संदेश स्पष्ट है: वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि किए बिना उसे शेयर ना करें।