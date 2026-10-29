वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच टकराव की खबरों को लेकर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने बयान दिया है। पेमा खांडू ने गुरुवार को कहा कि सीमा पर घुसपैठ होती रहती है क्योंकि चीन मैकमोहन रेखा को मान्यता नहीं देता है।

‘इंटरनेशनल टूरिज्म मार्ट’ के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए खांडू ने कहा, “इसमें कोई शक नहीं कि घुसपैठ हुई है। ऐसा होता रहता है; यह कोई नई बात नहीं है क्योंकि सीमा पूरी तरह से तय नहीं है। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और हमारे सशस्त्र बल सीमा की बहुत अच्छी तरह रक्षा कर रहे हैं।”

मुख्यमंत्री खांडू ने कहा, “चीन अरुणाचल में मैकमोहन रेखा को नहीं मानता है। चूंकि इस राज्य की तिब्बत (चीन) के साथ लगभग 1,200 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, इसलिए कभी-कभी गश्ती दल सीमा पार कर जाते हैं; हमारे सैनिक उस तरफ चले जाते हैं और कभी-कभी उनके गश्ती दल भी इस तरफ आ जाते हैं।”

कई जगहों पर आमने-सामने हैं भारतीय और चीनी सैनिक

अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सुबनसिरी जिले के तक्सिंग इलाके में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की गतिविधियों के कारण तनाव की खबरें सामने आई थीं। इसके बाद भारत और चीन के बीच कोर कमांडर स्तर की बातचीत हुई थी। इसके एक महीने बाद, पिछले हफ्ते भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर ने स्वीकार किया था कि अरुणाचल में कई जगहों पर सैनिकों का आमना-सामना हुआ और यह अभी भी जारी है।

आईटीबीपी प्रमुख के इस बयान पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी और सरकार से इस स्थिति पर तुरंत जवाब मांगा। इसके जवाब में, विदेश मंत्रालय ने कहा कि जब चीनी सेनाएं तय गश्ती पैटर्न से भटक जाती हैं तो एलएसी पर स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है।

सूत्रों के अनुसार, किसी भी तरह के तनाव को बढ़ने से रोकने के लिए भारतीय सैनिक अभी भी इस इलाके में बड़ी संख्या में तैनात हैं।

मुख्यमंत्री खांडू ने सियांग बांध परियोजना के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शनों से जुड़े सवालों का भी जवाब दिया। खांडू ने कहा, “यह कोई जलविद्युत परियोजना नहीं है; यह एक रक्षा तंत्र परियोजना है। जलविद्युत तो बस इसका एक हिस्सा है। अभी इस पर चर्चा चल रही है। लोगों के साथ बातचीत जारी है।”

विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुई थी हिंसा

पिछले हफ्ते नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन (NHPC) लिमिटेड की प्रस्तावित 11,200 मेगावाट की परियोजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे। इसके बाद, सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारी सुरक्षा बलों को हटाने और इस परियोजना को रद्द करने की मांग कर रहे थे। पूर्वी सियांग जिले के पासीघाट कस्बे में आगजनी और तोड़फोड़ की कई घटनाएं हुईं, जहां युवा प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए थे।

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में बैटलफील्ड टूरिज्म और बॉर्डर टूरिज्म की संभावनाओं के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि हम राज्य के सभी सीमावर्ती इलाकों में पर्यटन की संभावनाएं विकसित कर रहे हैं।

अरुणाचल प्रदेश के प्रमुख आकर्षणों में से एक ‘होली वॉटरफॉल्स’ है। इसे बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत पवित्र मानते हैं। यह एलएसी से महज 250 मीटर की दूरी पर है और यहां हर दिन हजारों पर्यटक आते हैं। इस क्षेत्र में पर्यटकों की आवाजाही की व्यवस्था को आईटीबीपी, सेना और स्थानीय प्रशासन के बीच आपसी समन्वय से सुनिश्चित की जाती है।

यह भी पढ़ें- कांग्रेस नेता का तंज, पूछा- ‘विश्वगुरु’ मौन क्यों?

अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर चीन के साथ आमने-सामने की झड़प को लेकर आईटीबीपी के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर के बयान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार चीन के सामने लगातार रियायतें दे रही है, जबकि सीमा पर हालिया टकराव को लेकर प्रधानमंत्री और उनकी सरकार ने चुप्पी साध रखी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर।