कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं द्वारा लगातार ही राफेल डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र की बीजेपी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। राहुल गांधी द्वारा राफेल डील को लेकर पीएम मोदी और बीजेपी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं। इन आरोपों के बीच अब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बुधवार (29 अगस्त) को राहुल गांधो को जवाब दिया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक जेटली ने कहा है कि राहुल गांधी द्वारा राफेल डील पर स्कूली बच्चों की तरह बहस की जा रही है।

जेटली ने कहा, ‘राफेल डील की कीमत को लेकर उनके द्वारा जो भी फैक्ट बताए जा रहे हैं, वह पूरी तरह से गलत हैं। राहुल गांधी ने खुद अपने कई भाषणों में इस डील को लेकर सात अलग-अलग कीमतें बताई हैं… और वह इस डील पर किंडरगार्डन और स्कूली बच्चों की तरह बहस कर रहे हैं।’ जेटली ने कहा, ‘ये कुछ इस तरह की बहस की जा रही है कि मैंने 500 रुपए अदा किए और उन्होंने 1600 रुपए कुछ दिए। ऐसे तर्क दिए जा रहे हैं, ये दिखाता है कि उनकी समझ कितनी कम है।’

This (allegations on Rafale deal) is like a kindergarten or primary school debate, “Well, I was paying 500 something and you’ve paid 1600 something”. That’s the argument being given, it shows how little understanding (Rahul Gandhi) he has: FM Arun Jaitley #FMtoANI (file pics) pic.twitter.com/80TrYecWMx

— ANI (@ANI) August 29, 2018