VIDEO: भारत लौटते ही जेटली के घर पहुंचे मोदी, गेट पर रिसीव करने के लिए खड़े थे अमित शाह

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मंगलवार को पूर्व केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली के परिवार से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे और दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि दी।

जेटली का गत शनिवार को अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में 66 साल की उम्र में निधन हो गया था। गृह मंत्री अमित शाह पहले ही जेटली के आवास पर पहुंच गए थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री के पुत्र रोहन जेटली के साथ उन्होंने वहां प्रधानमंत्री की अगवानी की। मोदी का काफिला जब जेटली के आवास पर पहुंचा तो गृह मंत्री खुद गेट पर रिसीव करने के लिए खड़े नजर आए।

#WATCH Prime Minister Narendra Modi arrives at the residence of late former Union Finance Minister #ArunJaitley to pay tributes to him and meet his family. #Delhi pic.twitter.com/DeZaxGz2Ke

