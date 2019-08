जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किए जाने के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल घाटी में हैं। मीडिया में उनके कई वीडियोज सामने आए हैं, जिनमें वह स्थानीय नागरिकों से बातचीत करते नजर आते हैं। एक नजर में तो यही नजर आता है कि घाटी में हालात सामान्य होने की ओर हैं। हालांकि, एक अंग्रेजी अखबार की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि डोवाल के वीडियो पूरी सच्चाई बयां नहीं करते।

द टेलिग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक, डोवाल के वीडियो जारी कर सरकार यह संदेश देना चाहती है कि राज्य में सब कुछ ठीक है। हालांकि, एक वीडियो का जिक्र कर दावा किया गया है कि इसमें बातचीत ‘स्क्रिप्ट के मुताबिक’ नहीं रही। इस वीडियो में डोवाल एक बच्चे और उसके साथ मौजूद शख्स से पूछते हैं कि क्या वे खुश हैं?

रिपोर्ट के मुताबिक, वीडियो में डोवाल अनंतनाग में लोगों के एक समूह से बातचीत करते दिखते हैं। नैशनल सिक्योरिटी एडवाइजर एक बच्चे से पूछते नजर आते हैं कि क्या वह खुश है? बच्चा तो चुप रहता है लेकिन उसके साथ मौजूद एक अधेड़ उम्र का शख्स मुस्कुराते हुए नजर आता है। वह कहता है, ‘कौन खुश है यहां पर? आप हमें बताइए।’ यह बोलते हुए भी वो शख्स मुस्कुराते हुए ही नजर आता है। बता दें कि जो वीडियोज जारी हुए हैं, उनमें डोवाल एक भेड़ व्यापारी से भी बातचीत करते और लोगों के साथ खाना खाते भी नजर आते हैं।

एएनआई का वीडियो नीचे देखें



अंग्रेजी अखबार के मुताबिक, इस वीडियो को अधिकतर टीवी चैनलों ने दिखाया लेकिन प्रसार भारती ने जो वीडियो ट्वीट किया, उसमें यह बातचीत एडिट कर दी गई थी।

प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज ने ये वीडियोज ट्वीट किए थे।

National Security Advisor Ajit Doval meets people at a market in Anantnag, Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/Tb2qHjbBbC

National Security Advisor Ajit Doval interacts with shopkeepers at a market in Anantnag, Jammu & Kashmir. pic.twitter.com/kp6nUIKgew

— Prasar Bharati News Services (@PBNS_India) August 10, 2019