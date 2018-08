Article 35A Hearing LIVE News in Hindi, Jammu and Kashmir Article Section 35a of indian constitution Live News :सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (6 अगस्‍त) को संविधान के अनुच्छेद 35 ए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। 14 मई, 1954 को लागू हुआ यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर की विधायिका को राज्य के स्थायी निवासियों और उनके विशेषाधिकारों को परिभाषित करने का अधिकार देता है। इसके तहत जम्मू-कश्मीर के बाहर के लोगों को राज्य में कोई अचल संपत्ति हासिल करने से रोकने का संवैधानिक प्रावधान है।

भारतीय संविधान की सर्वोच्चता से इनकार करने वाले जम्मू एवं कश्मीर के अलगाववादी संगठन अनुच्छेद 35-ए को बचाए जाने के लिए एकजुट हैं। कश्‍मीर में इस अनुच्‍छेद को कानूनी चुनौती के विरोध में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। आईएएस अधिकारी शाह फैसल ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 35 ए को रद्द करने से देश के बाकी हिस्से से जम्मू कश्मीर का संबंध खत्म हो जाएगा।