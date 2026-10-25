Kerala News: केरल के एर्नाकुलम जिले में रविवार सुबह एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज के नाबालिग बेटे ने अपनी कार से एक 56 साल के बुजुर्ग को टक्कर मार दी। इस सड़क हादसे में दोपहिया सवार बुजुर्ग की मौत हो गई। कार ने बुजुर्ग की गाड़ी पर पीछे से टक्कर मारी थी।

बुजुर्ग मृतक की पहचान जय बालाकृष्णन के तौर पर हुई है। वे अपनी छोटी से दुकाने से घर लौट रहे थे। यह हादसा कोच्चि शहर पुलिस की सीमा के अंदर चेरानलोर में यह हादसा हुआ। पुलिस हादसे के हालात की जांच की जा रही है।

रैश ड्राइविंग का दर्ज किया गया केस

इस हादसे को लेकर चेरनालोर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1) और 281 के तहत लापरवाही से मौत और रैश ड्राइविंग से जुड़े मामलों में केस दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि लड़के को हिरासत में ले लिया गया है। उसके पिता त्रिशूर जिले में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज हैं।

पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि न्यायिक अधिकारी ने उनके बेटे को बचाने के लिए मामले में दखल दिया, जिसके बारे में उनका दावा है कि उसके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है।

क्या नाबालिग शराब के नशे में था?

पुलिस ने कहा कि वे गाड़ी के मालिक की ज़िम्मेदारी तय करने के लिए प्रोसेस पूरा कर रहे हैं और मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि एक्सीडेंट के समय नाबालिग शराब के नशे में था या नहीं। पीड़ित की रिश्तेदार जयलक्ष्मी ने आरोप लगाया कि दुर्घटना के बाद पुलिस स्टेशन पहुंचे जज ने घटना में उनकी जिम्मेदारी पर सवाल उठाने पर परिवार को धमकाया।

उन्होंने मीडिया से कहा, “जब मैंने जज से पूछा कि क्या उन्हें नाबालिगों के कार चलाने पर रोक लगाने वाले कानून के बारे में पता है, तो वह भड़क गए और हमसे कहा कि उन्हें कानून न सिखाएं। उन्होंने कहा, ‘उनसे सवाल मत करो’। पुलिस ने सबूत मिटाने के लिए कार को तुरंत मौके से हटा दिया है। हम केस लड़ेंगे क्योंकि यह घटना एक न्यायिक पद पर बैठे व्यक्ति का घमंड दिखाती है।”

2024 के एक केस में चला था नाबालिग के संरक्षक पर केस

2024 में केरल हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग के गार्जियन या नाबालिग द्वारा चलाई जा रही गाड़ी के मालिक पर मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 199A के तहत केस चलाया जा सकता है। यह एक्ट नाबालिगों द्वारा मोटर गाड़ी चलाने के अपराधों से जुड़ा है। इस नियम में गार्जियन या गाड़ी के मालिक के लिए कानूनी शर्तों के तहत तीन साल तक की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना तय किया गया है।

जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि सेक्शन 199A के तहत अपराध sui generis (अलग तरह का) और इंडिपेंडेंट होता है। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत किसी नाबालिग का अपराध करना एक ज़रूरी हिस्सा था, लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के सेक्शन 17 या 18 के तहत कोई नतीजा गार्जियन या गाड़ी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए ज़रूरी नहीं था।

कोर्ट ने कहा कि अगर पुलिस नाबालिग के कहे जा रहे जुर्म के बारे में जानकारी जनरल डायरी में दर्ज कर ले, तो सेक्शन 199A के तहत कार्रवाई शुरू की जा सकती है। इसके बाद, जुवेनाइल जस्टिस (केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ़ चिल्ड्रन) मॉडल रूल्स, 2016 के तहत नाबालिग की सोशल बैकग्राउंड रिपोर्ट बिना किसी देरी के और किसी भी हालत में, कम से कम फाइनल रिपोर्ट के साथ जमा करनी होगी।

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को छात्रों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं, युवाओं और व्यापारियों से 1 नवंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाले ‘वोट बचाओ, देश बचाओ जन मार्च और मेगा रैली’ में भाग लेने की अपील की। ​​उन्होंने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट से नाम हटा दिए गए हैं और नियमों और कानूनों का उल्लंघन किया गया है। पढ़िए पूरी खबर…