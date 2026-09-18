लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के इंदौर में आयोजित होने वाले “छत्रों की गूंज” कार्यक्रम को संबोधित करने से एक दिन पहले आरएसएस प्रमुख मोहन भगवत ने शुक्रवार को पड़ोसी शहर उज्जैन में “युवा धर्म संसद” को संबोधित करते हुए “अहंकार और घमंड” के खिलाफ बात रखी।

अपने संबोधन में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा, “हम नहीं मानते मत मानो, उसक उदय-अस्त निश्चित है, मनुष्य को अंहकार हो जाता है कि सब ओर मेरी सत्ता चलती है, मेरे हिसाब से दुनिया चलेगी ऐसी गलतफहमी उसके मन में रहती है, लेकिन ऐसा नहीं होता।”

RSS चीफ ने कहा कि मनुष्य ने अहंकार और घमंड पाल रखा है कि वह सृष्टि का सर्वोच्च प्राणी है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मनुष्य पास बुद्धि है। उसने बाकी सभी जीवों को कमजोर समझ लिया और अपनी बुद्धि के बल पर स्वयं को सबका शासक मान लिया। भगवान कहते हैं कि धर्म की रक्षा करना आपका कर्तव्य है और आपको अपने त्याग के माध्यम से धर्म की रक्षा करनी चाहिए।”

भागवत ने कहा कि यह देखकर खुशी होती है कि Gen Z यानी युवा पीढ़ी धर्म पर चर्चा कर रही है। उन्होंने कहा कि उज्जैन में आयोजित युवा धर्म संसद में शामिल होकर उन्हें खुशी हुई।

उन्होंने कहा, “आज के समय में युवाओं को धर्म पर चर्चा करते हुए देखना बहुत कम सुनने को मिलता है। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि यह सब बुढ़ापे में करने की चीज है। भगवद्गीता, रामायण आदि ग्रंथ रिटायरमेंट के बाद पढ़ने के लिए हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। यह धर्म कम से कम अस्तित्व की शुरुआत से लेकर उसके अंत तक बना रहता है और हर चीज उसी के अनुसार चलती है, चाहे आप उस पर विश्वास करें या न करें।”

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि दुनिया में कुछ चीजें ऐसी हैं जो निश्चित हैं। जैसे- “सूर्य का उदय और अस्त होना तय है। आप इस पर विश्वास करें या न करें, वह उसी तरह होगा।”

भागवत ने कहा, “महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित एक संक्षिप्त और प्रभावशाली स्तुति ‘भारत सावित्री’, जो महाभारत के मूल नैतिक सार को समेटती है, के अनुसार जीवन में जिन भौतिक सुख-सुविधाओं की आप तलाश करते हैं, वे धर्म के माध्यम से प्राप्त होती हैं। इसलिए धर्म का पालन करें, क्योंकि वही आपको जीवन के सभी सुख प्रदान करेगा और वही आपको मोक्ष की ओर ले जाएगा। किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए, भय के कारण, लालच में या अपनी जान बचाने के लिए धर्म का त्याग न करें। सुख और दुख आते-जाते रहते हैं, लेकिन धर्म शाश्वत रहता है।”

प्रसिद्ध भारतीय विद्वान और दार्शनिक गुरुदेव आरडी रानाडे का उद्धरण देते हुए आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि रिलिजन (मजहब) धर्म नहीं है। धर्म वह है, जो हर मजहब से ऊपर है। अगर सभी मजहब अपने शाश्वत धर्म के अनुसार काम करें, तो सब कुछ सुचारू रूप से चलेगा। जब मजहब धर्म का पालन करते हैं, तो वे मनुष्य को मुक्ति की ओर ले जाते हैं। लेकिन जब मजहब धर्म को छोड़ देते हैं, तो सांप्रदायिक संघर्ष पैदा होता है और धर्म के नाम पर हर तरह के अत्याचार किए जाते हैं।

उन्होंने कहा कि धर्म हमारे आचरण और कर्तव्यों में निहित है, जैसे पुत्र धर्म (बेटे का कर्तव्य), राजधर्म (राजा का कर्तव्य) और मानव धर्म (मानवता का कर्तव्य)। धर्म हर वस्तु और जीव के स्वभाव के अनुसार उसके कर्तव्यों को निर्धारित करता है।

मेरे अनुसार, जो सभी को एकजुट रखता है, सबका उत्थान करता है, लोगों को एक-दूसरे से अलग होने से रोकता है और हर जीव तथा वस्तु के स्वभाव के अनुसार दुनिया के प्रति उसके कर्तव्य निर्धारित करता है, ताकि सभी को भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति का लाभ मिल सके, वही अनुशासन धर्म कहलाता है। उन्होंने कहा कि धर्म आचरण में होता है, भाषणों में नहीं, किताबों में नहीं। अगर किताबों और भाषणों में धर्म है भी, तो वह हमारे ज्ञान के लिए है, हमें स्पष्टता प्रदान करने के लिए है।”

कुछ हफ्ते पहले न्यूयॉर्क, टोरंटो और लंदन में भारतीय प्रवासियों (खासकर कारोबारियों और उद्योगपतियों) को संबोधित करने के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि दुनिया में विकास और तरक्की असंतुलित हो रही है।

भागवत ने कहा, “भारत 1600 वर्षों तक आर्थिक रूप से दुनिया की प्रमुख शक्ति रहा है। आर्थिक और सैन्य रूप से ताकतवर बनना भारत के लिए सिर्फ पड़ाव होना चाहिए, मंजिल नहीं। हमारा लक्ष्य पूरी दुनिया को सुख और शांति से भरने वाला समाज बनाने का प्रयास करना है। भारत के युवाओं को भौतिक और आध्यात्मिक दोनों क्षेत्रों में सशक्त बनाने का काम धर्म करता है। धर्म ही भारत के युवाओं को दुनिया भर में सफल और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने में सक्षम बनाता है।”

धार्मिक सहिष्णुता के धर्म की वकालत करते हुए भागवत ने कहा कि हम अपनी चुनी हुई पूजा-पद्धति पर दृढ़ रहते हैं, जो हमारे स्वभाव के अनुकूल है और जिसे हमारे गुरु या परंपरा ने हमें दिया है। हम दूसरों की पूजा-पद्धतियों का भी उतना ही सम्मान करते हैं। हम दूसरों की पूजा-पद्धतियों को भी अच्छा मानते हैं। लेकिन हम धर्म परिवर्तन नहीं करते, हम अपनी पूजा-पद्धति पर कायम रहते हैं।”

ममता बनर्जी के समर्थन के ऐलान के बाद कांग्रेस के नंदीग्राम उम्मीदवार गिरफ्तार, हत्या से जुड़ा है मामला

पश्चिम बंगाल में कांग्रेस उम्मीदवार मिलन प्रधान को एक पुराने कथित हत्या मामले में गिरफ्तार किया गया है। उनकी गिरफ्तारी ऐसे समय हुई है, जब पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नंदीग्राम विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को समर्थन देने का ऐलान किया था। नंदीग्राम सीट पर 6 अक्टूबर को उपचुनाव होना है। पढ़ें पूरी खबर।