सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर फैजान अंसारी ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। इसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पार्टी से जुड़े लोगों ने महाराष्ट्र में उन पर हमला किया था।
अंसारी ने दावा किया कि उनके पास अपने आरोपों को साबित करने के लिए सबूत हैं और उन्होंने पुलिस से दीपके को तुरंत गिरफ्तार करने का आग्रह किया।
अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार करे पुलिस- अंसारी
समाचार एजेंसी एएनआई से बातचीत में अंसारी ने कहा, “मैंने सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके के खिलाफ दिल्ली के डीसीपी को लिखित शिकायत दी है। मेरे ऊपर अभिजीत दीपके के लोगों ने हमला किया। पुणे और औरंगाबाद में मेरे ऊपर हमला हुआ। इसके लिए पहले से ही दो केस दर्ज हैं। मैं चाहता हूं कि दिल्ली पुलिस अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार करे।”
दिल्ली सरकार और पुलिस की तारीफ की
अंसारी ने हालिया विरोध प्रदर्शनों के दौरान कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के लिए दिल्ली सरकार और पुलिस की प्रशंसा भी की और दावा किया कि इस कदम से राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बिगड़ने से रोका जा सका। अंसारी ने कहा, “इसके अलावा मैं दिल्ली पुलिस और दिल्ली की मुख्यमंत्री को सही समय पर सोनम वांगचुक को हिरासत में लेने के लिए सलाम करता हूं। दिल्ली पुलिस से मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं कि अभिजीत दीपके को तुरंत गिरफ्तार करे। ताकि, आगे कोई भी दंगा ना हो सके और ये अपने फायदे के लिए सब कुछ कर रहा है।”
हम अलग हैं- अभिजीत दीपके
इससे पहले सोमवार को दीपके ने सीजेपी के नेतृत्व में हुए विरोध प्रदर्शनों और बांग्लादेश और नेपाल में सरकार विरोधी आंदोलनों के बीच तुलना को खारिज करते हुए कहा था कि भारतीय प्रदर्शनकारी महात्मा गांधी की शांतिपूर्ण प्रतिरोध की विरासत से प्रेरणा लेते हैं।
दीपके ने कहा, “बांग्लादेश और नेपाल में हो रहे विरोध प्रदर्शनों का इस्तेमाल हमें बदनाम करने के लिए किया जा रहा है; हम अलग हैं।” उन्होंने कहा, “हमने दिल्ली में हाल ही में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान यह दिखाया कि हम संविधान का पालन कर रहे थे और शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से तुलना करके हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है।”
सीजेपी के फाउंडर ने आगे कहा, “हमें बांग्लादेश या नेपाल की ओर देखने की जरूरत नहीं है, जब हमारे पास महात्मा गांधी हैं जिनसे दुनिया विरोध प्रदर्शन करने की प्रेरणा लेती है।” उन्होंने कहा कि लोग बांग्लादेश और नेपाल में हुए विरोध प्रदर्शनों से इसकी तुलना कर रहे हैं क्योंकि पुलिस की कथित बर्बरता ने उन्हें उन देशों के दृश्यों की याद दिला दी है।
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कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने सोमवार को केंद्र सरकार को चेतावनी दी। दीपके ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी सहमति वाली मांगों को पूरा नहीं किया तो वे दोबारा धरने पर बैठेंगे। समाचार एजेंसी ANI से बातचीत में दीपके ने कहा कि सरकार ने अब तक आत्महत्या करने वाले NEET-UG अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपये का मुआवजा नहीं दिया है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…