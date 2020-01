Republic TV चैनल के संपादक अर्णब गोस्वामी और स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के बीच हालिया विवाद में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू भी कूद पड़े हैं। फ्लाइट विवाद में उन्होंने कॉमेडियन का समर्थन किया है। और, कहा है कि उन्हें अर्णब गोस्वामी मिले होते, तब वह टीवी पत्रकार से और भी बुरी तरह से बात करते।

शुक्रवार को पूर्व SC जज ने ट्वीट किया, “कामरा ने कुछ ‘लॉर्ड भौं-भौं’ को फ्लाइट में कहा था, उसके लिए कुछ एयरलाइंस कंपनियों ने उन्हें बैन कर दिया है। अगर मैं विमान में साथ होता तो मैं और भी बुरा बोलता (अर्णब को), क्योंकि मैं उन्हें पत्रकारिता की दुनिया में कलंक जैसा समझता हूं। देखते हैं कि क्या एयरलाइन कंपनियों में मुझ पर भी प्रतिबंध लगाने का साहस है या नहीं।”

I did this for my hero…

I did it for Rohit pic.twitter.com/aMSdiTanHo

— Kunal Kamra (@kunalkamra88) January 28, 2020