फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस केस की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। टीवी न्यूज चैनलों पर भी इस मामले को लेकर बहस का दौर खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। इस कड़ी में टीवी पत्रकार अरनब गोस्वामी ने अपने कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे को खुला चैलेंज दिया कि उनकी सरकार गिर जाएगी।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में अरनब गोस्वामी कहते हैं, ”आज के बाद सुन लो उद्धव ठाकरे अगर शिवसेना का कोई भी जूनियर या सीनियर नेता, सुन लो मेरी बात उद्धव ठाकरे कान खोलकर सुन लो। जूनियर या सीनियर यानी की किशोर या वृद्ध। यानी की यंग या ओल्ड कोई भी शिवसेना के नेता का लिंक आता है रिया चक्रवर्ती के साथ। मैं खुलकर कह रहा हूं सुन लो उद्धव ठाकरे ये पूछता है भारत प्रोग्राम है।”

To say this to the Thackerays sitting in Mumbai…dum chahiye.

Arnab definitely has something on them now. #SushantCoverup pic.twitter.com/XJ6TBMvHns

