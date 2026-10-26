Cyclone Arnab Tracker Live Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात ‘अर्नब’ में तब्दील हो गया है। इसके 27 अक्टूबर तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने और अगले दिन सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है।
आईएमडी ने ओडिशा में बहुत ज्यादा भारी बारिश को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 225 फायर सर्विस टीम और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) को तैनात किया गया है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को चक्रवात ‘अर्नब’ पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई जान-माल का नुकसान न हो।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चक्रवात ‘अर्नब’ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखें। सीएम ने कहा कि अधिकारी पहले से ही एहतियाती कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि जान-माल का कोई नुकसान न हो।
चक्रवात ‘अर्नब’ के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें इस लाइव ब्लॉग के साथ।
Cyclone Arnab LIVE Update: नेपाल में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी
इस सप्ताह के आखिर में नेपाल में मध्यम से भारी बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है। ऐसा बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवात और पश्चिमी हवाओं के चलते होगा। नेपाल मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, सप्ताह के मध्य से मौसम के हालात और अधिक अस्थिर हो सकते हैं। अगले पांच दिनों में हिमालयी और पहाड़ी इलाकों के कुछ हिस्सों में बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है। मंगलवार को कोशी, मधेश, बागमती और गंडकी प्रांतों के साथ-साथ कर्णाली और सुदूरपश्चिम प्रांतों के हिमालयी क्षेत्रों में भी बादल छाए रहने की संभावना है।
Cyclone Arnab LIVE Update: अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
ओडिशा सरकार ने संवेदनशील इलाकों में तैनात जिला स्तरीय अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी हैं और उन्हें अपने मुख्यालय पर ही रहने का निर्देश दिया है। जिला, ब्लॉक, तहसील और शहरी स्थानीय निकाय स्तरों पर 24 घंटे एक्टिव रहने वाले कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए गए हैं और जनता के लिए हेल्पलाइन भी उपलब्ध कराई गई हैं।
Cyclone Arnab LIVE Update: स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र रहेंगे बंद
ओडिशा के गंजाम, गजपति, रायगडा, कोरापुट और मलकानगिरी जिलों के इस चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की आशंका है। इन जिलों में भारी बारिश होने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। इन पांच जिलों में स्कूल, कॉलेज और आंगनवाड़ी केंद्र 28 और 29 अक्टूबर को बंद रहेंगे।