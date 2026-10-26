Cyclone Arnab Tracker Live Update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने बताया है कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना गहरे दबाव का क्षेत्र चक्रवात ‘अर्नब’ में तब्दील हो गया है। इसके 27 अक्टूबर तक अत्यंत भीषण चक्रवाती तूफान में बदलने और अगले दिन सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है।

आईएमडी ने ओडिशा में बहुत ज्यादा भारी बारिश को देखते हुए रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और 225 फायर सर्विस टीम और नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स (एनडीआरएफ) को तैनात किया गया है।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को चक्रवात ‘अर्नब’ पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई जान-माल का नुकसान न हो।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे चक्रवात ‘अर्नब’ की गतिविधियों पर लगातार नजर रखें। सीएम ने कहा कि अधिकारी पहले से ही एहतियाती कदम उठाएं और यह सुनिश्चित करें कि जान-माल का कोई नुकसान न हो।

चक्रवात ‘अर्नब’ के लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहें इस लाइव ब्लॉग के साथ।

Live Updates