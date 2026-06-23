भारतीय सेना ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ड्रोन और मिसाइल की खरीद के बाद अब इंडियन आर्मी ने ड्रोन , हेलीकॉप्टर और मिसाइल जैसे खतरों से निपटने के लिए डिज़ाइन की गयी टेक्नोलॉजी का अधिग्रहण शुरू कर दिया है। यह तकनीक बढ़ते हवाई खतरों, हवाई युद्ध के लिए सैनिकों को तैयार करने पर नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने की दिशा में एक कदम है।

पिछले एक साल में सेना ने ड्रोन और वायु रक्षा मिसाइलों सहित अन्य आधुनिक प्लेटफार्मों की खरीदारी की जिनमें से कई इमरजेंसी रूट के माध्यम से की गई थीं ताकि पहचान की गई क्षमता की कमियों को पूरा किया जा सके। इस महीने की शुरुआत में, सेना ने इंटरमीडिएट टारगेट सिस्टम (रॉकेट), बेसिक टारगेट सिस्टम (स्वार्म ड्रोन) और बेसिक टारगेट सिस्टम (मल्टीरोटर कॉप्टर) की खरीद शुरू की जिनका उपयोग सैनिकों को विभिन्न प्रकार के हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए किया जाएगा। तीनों प्रणालियों के संबंध में विक्रेताओं से विवरण प्राप्त करने के लिए सूचना के लिए तीन अनुरोध (RFI) जारी किए गए हैं।

आरएफआई में, सेना ने कहा कि हवाई खतरा तेजी से विकसित हो रहा है और अब केवल मानवयुक्त चौथी और पांचवीं पीढ़ी के विमानों और स्मार्ट बमों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसमें क्रूज मिसाइलें और मानवरहित हवाई प्रणालियां भी शामिल हैं। इसमें कहा गया है कि इकाइयों के दल/टुकड़ियों और प्रशिक्षण संस्थानों में पाठ्यक्रम ले रहे छात्रों को उभरते हवाई खतरों का मुकाबला करने के लिए उपयुक्त लक्ष्य प्रदान करके सशक्त बनाने की आवश्यकता है।

तीनों आरएफआई के अनुसार, इंटरमीडिएट टारगेट सिस्टम (रॉकेट) इन्फ्रारेड-आधारित वायु रक्षा मिसाइलों को दागने के लिए एक मीडियम लेवल का टारगेट प्रदान करेगा जबकि बेसिक टारगेट सिस्टम (मल्टीरोटर कॉप्टर) वायु रक्षा हथियारों को दागने के लिए धीमी गति से चलने वाले हेलीकॉप्टर टारगेट को दर्शाने के लिए बेसिक टारगेट सिस्टम प्रदान करेगा।

इंटरमिडिएट टारगेट सिस्टम (रॉकेट)

इंटरमीडिएट टारगेट सिस्टम (रॉकेट) के लिए जारी किए गए आरएफआई के अनुसार, यह न्यूनतम जमीनी आवश्यकताओं के साथ सुरक्षित रूप से दागने में सक्षम होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए और आसानी से असेंबल और लॉन्च किया जा सकना चाहिए।

बेसिक टारगेट सिस्टम (स्वार्म ड्रोन)

बेसिक टारगेट सिस्टम (स्वार्म ड्रोन) के लिए जारी किए गए अनुरोध में कहा गया है कि ड्रोन स्वार्म को 2-5 किलोमीटर की दूरी से डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स और अन्य एंटी-डिफेक्ट हथियारों से निशाना बनाया जा सकता है। इसे रेडियो लिंक/पसंदीदा वेपॉइंट नेविगेशन के माध्यम से दूर से नियंत्रित किया जाना चाहिए, यह मॉड्यूलर प्रकृति का होना चाहिए और इसे आसानी से असेंबल और लॉन्च किया जा सकना चाहिए। इसमें 12 ड्रोनों का एक सेट शामिल होगा जो झुंड में उड़ान भरने में सक्षम होंगे और उनमें वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) की क्षमता होगी। इसमें स्वार्म ड्रोन को प्रोग्राम करने में सक्षम एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (जीसीएस) और उपयुक्त टेलीमेट्री भी होनी चाहिए।

बेसिक टारगेट सिस्टम (मल्टीरोटर कॉप्टर)

बेसिक टारगेट सिस्टम (मल्टीरोटर कॉप्टर), एक मानवरहित हवाई वाहन (यूएवी), एक बेसिक टारगेट सिस्टम प्रदान करेगा। यह एक धीमी गति से चलने वाले हेलीकॉप्टर होगा जिसे 1.5 से 15 किलोमीटर की दूरी से एंटी-एयरक्राफ्ट हथियारों द्वारा निशाना बनाया जा सकता है। यह हमले के बाद इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। आरएफआई में कहा गया था कि यह रेडियो लिंक/पसंदीदा वेपॉइंट नेविगेशन के माध्यम से रिमोट कंट्रोल करने में सक्षम होना चाहिए, मॉड्यूलर होना चाहिए और इसे आसानी से असेंबल और लॉन्च किया जा सके।

इसमें यह भी कहा गया है कि एरियल टारगेट सिस्टम में वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग (VTOL) क्षमता वाला मल्टी-रोटर प्लेटफॉर्म, एक ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन (GCS), और एक रेडियो डेटा लिंक-आधारित संचार प्रणाली शामिल होगी जो एक ही GCS से एक साथ कम से कम दो हवाई लक्ष्यों को नियंत्रित करने में सक्षम होगी।

यह भी पढ़ें: राफेल पर फुस्स हो गया पाकिस्तान का दावा

मई 2025 में भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के भारतीय राफेल जेट विमान गिराने के दावों की पोल अब खुल गई है। इसकी वजह भारतीय वायुसेना के मुख्यालय द्वारा जारी किए गए एक टेंडर के दस्तावेजों में छिपी हुई है। खबर पढ़ने के लिए क्लिक करें