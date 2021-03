भर्ती घोटाला सामने आने के बाद सेना ने संकेत दिए हैं कि रिश्वत देकर नौकरी पाने वाले अफसरों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। आर्मी की तरफ से कहा गया कि मौजूदा अफसरों के साथ ट्रेनी कैडेट्स का रिकार्ड खंगाला जा रहा है। अगर कहीं कोई गड़बड़ी मिला तो इन लोगों पर कार्रवाई होगी। ध्यान रहे कि इंडियन एक्सप्रेस ने भर्ती घोटाले को लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट कवर की थी। इसमें घोटाले का पर्दाफाश किया गया था।

हालांकि, सेना की तरफ से यह साफ नहीं किया गया कि इन लोगों पर किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है। मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि अगर जांच में कोई गड़बड़ी मिलती है तो मैनुअल के हिसाब से इन लोगों को बाहर का रास्ता भी दिखाया जा सकता है। या फिर ऐसे जवान व अफसरों के खिलाफ दूसरी तरह की कार्रवाई भी अमल में लाई जा सकती है।

Army to take strict action against serving officers, under training cadets who bribed their way into the force

