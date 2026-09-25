नई दिल्ली के सेना मुख्यालय में तैनात एक लेफ्टिनेंट कर्नल पर पाकिस्तानी खुफिया ऑपरेटिव से संपर्क रखने और मोबाइल में प्रतिबंधित ऐप रखने का आरोप है। उनके खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई चल रही है और कुल नौ आरोप लगाए गए हैं।

यह अधिकारी सेना मुख्यालय के स्टाफ ड्यूटीज (SD) निदेशालय में तैनात है और फिलहाल 226 कंपनी आर्मी सर्विस कॉर्प्स (सप्लाई) टाइप ‘G’ से अटैच है। लगाए गए आरोप उस समय से जुड़े हैं जब वह सेना मुख्यालय के SD निदेशालय में जनरल स्टाफ ऑफिसर-1 (GSO-1) के तौर पर काम कर रहा था।

पहले तीन आरोप आर्मी एक्ट की धारा 45 के तहत लगाए गए हैं। यह धारा किसी अधिकारी के ऐसे आचरण से जुड़ी है जो उसके पद के अनुरूप नहीं माना जाता। आरोप है कि 24 दिसंबर 2019 से 16 सितंबर 2022 के बीच अधिकारी दो ऐसे मोबाइल नंबरों के संपर्क में था जिन्हें पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी से जुड़े संदिग्ध नंबर बताया गया है। इसके अलावा वह +92 से शुरू होने वाले पाकिस्तान के 10 नंबरों के संपर्क में भी था।

अधिकारी पर जनवरी 2020 से अगस्त 2022 के बीच ‘अनातोली’ नाम के एक विदेशी नागरिक से बिना अनुमति संपर्क रखने का भी आरोप है।

हालांकि आरोप पत्र में अधिकारी को दोषी ठहराए जाने की कोई बात नहीं है। सैन्य कानून के तहत उसे कोर्ट मार्शल के दौरान अपना पक्ष रखने का अधिकार है। इन आरोपों को साबित करने की जिम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होगी।

किसी सैनिक के ऊपर आरोप लगा तो क्या होता है?

सेना में जब किसी सैन्यकर्मी के उपर कोई आरोप लगता है तो सबसे पहले उसकी जांच के लिए सीओआई (CoI) यानी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी शुरू होती है। यह ठीक इसी तरीके से है जैसे सिविल पुलिस में एफआईआर दर्ज होती है। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में पूरे मामले की जांच होती है, लेकिन कोई सजा नहीं दी जा सकती है। इंक्वायरी के दौरान पूरे मामले के गवाहों के बयान दर्ज होते हैं। यह ठीक इसी तरीके से है जैसे सिविल पुलिस सीआरपीसी के सेक्शन 161 के तहत स्टेटमेंट रिकॉर्ड करती है।

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के बाद कोर्ट मार्शल

कोर्ट ऑफ इंक्वायरी (CoI) के आधार पर ही जिस सैन्यकर्मी पर आरोप है, उसके कमांडिंग ऑफिसर एक चार्जशीट तैयार करते हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद जनरल कोर्ट मार्शल (GCM) की प्रक्रिया शुरू होती है। यह इसी तरीके से है जैसे सिविल पुलिस की इंक्वायरी के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। पढ़ें पूरी खबर…