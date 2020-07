सेना के अधिकारी व जवान अपने मोबाइल में फेसबुक, इंस्टाग्राम व टिकटॉक जैसे ऐप नहीं चला सकेंगे। सेना की तरफ से अधिकारी व जवानों को इन ऐप्स को अपने मोबाइल से अनइन्स्टॉल करने को कहा गया है। सेना की तरफ से फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे 89 ऐप्स को चिह्नित किया गया है।

सेना ने इसके पीछे सुरक्षा कारणों का हवाला दिया है। सेना की तरफ से कहा गया है कि इन ऐप्स को 15 जुलाई तक अपने मोबाइल से हटा देना है नहीं तो इसके बाद कार्रवाई की जाएगी। सेना की तरफ से जिन ऐप्स को चिह्नित किया गया है उनमें ई-कॉमर्स वेबसाइट के ऐप्स भी शामिल हैं।सेना की तरफ से यह कदम चीन और पाकिस्तान की तरफ से दो मोर्चों पर साइबर वॉर के मद्देनजर उठाया गया है।

यहां देखें ऐप्स की सूची:

Indian Army has asked its personnel to delete 89 apps from their smartphones including Facebook, TikTok, Truecaller and Instagram to plug leakage of information: Indian Army Sources pic.twitter.com/l23Lu5ndNh

