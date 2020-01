Army Day: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 72वें सेना दिवस के मौके पर चिनार कोर की वीरता और पेशेवर रवैये की सराहना की, जिसने कश्मीर घाटी में भारी बर्फबारी के बीच एक गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाया था। श्रीनगर के तैनात भारतीय सेना की पैदल सेना चिनार कोर ही घाटी में सैन्य अभियानों को अंजाम देती है।

बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ: चिनार कोर ने ट्विटर पर एक वीडियो साझा की जिसमें सैन्य कर्मी और स्थानीय लोग महिला को भारी बर्फ के बीच स्ट्रेचर पर ले जाते दिख रहे हैं। वीडियो साझा करते हुए चिनार कोर ने लिखा,‘‘भारी बर्फबारी के बीच, गर्भवती श्रीमती शमीमा को आपात स्थितियों में अस्पताल में भर्ती कराने की आवश्यकता थी। करीब चार घंटे तक 100 सैन्य कर्मी और 30 स्थानीय लोग उन्हें स्ट्रेचर पर लेकर भारी बर्फ में चले। बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ, मां और बच्चा दोनों स्वस्थ हैं।’’मोदी ने इस पोस्ट पर जवाब देते हुए सेना की मानवतावादी भावना की सराहना की।

PM Modi tweets, “Our Army is known for its valour&professionalism. It is also respected for its humanitarian spirit. Whenever people have needed help, our Army has risen to the occasion&done everything possible. Proud of our Army. I pray for good health of Shamima&her child.” https://t.co/Ny1iaHBK9e pic.twitter.com/a98vzPGaKm

— ANI (@ANI) January 15, 2020