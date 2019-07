लद्दाख के डेमचोक में चीनी सेना की घुसपैठ पर चुप्पी तोड़ते हुए आर्मी चीफ बिपिन रावत ने कहा कि चीन की तरफ से कोई घुसपैठ नहीं हुई है। एक कार्यक्रम के दौरान चीन की तरफ से हुई घुसपैठ को लेकर किए गए सवाल पर बिपिन रावत ने कहा कि इस संबंध में हमने पहले कही आधिकारिक बयान जारी कर चुके हैं, आपको क्यों भरोसा नहीं होता है जब कोई स्टेटमेंट दी जा रही है ? आप सुरक्षा बलों पर शक करते हैं तो हमें बड़ी शर्मा आती है।

बता दें कि 6 जुलाई को तिब्बती शरणार्थी दलाई लामा का 84वां जन्मदिन मना रहे थे। इस दौरान पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के जवान एसयूवी पर सवार होकर भारतीय सीमा के काफी अंदर तक आ गए थे। तिब्बतियों द्वारा झंडा फहराए जाने का इन लोगों ने विरोध किया था।

रावत ने कहा कि बॉर्डर एरिया में जब कोई आता है तो उसके साथ चीनी नागरिक भी आते हैं वो स्थिति का मुआयना करने आते हैं, ऐसा हम भी करते हैं आर्मी और आईटीबीपी के जवान भी हमारे नागरिकों के साथ सीमा के इलाकों में जाते हैं। सब कुछ सामान्य है।

Army Chief General Bipin Rawat on ‘Chinese troop movements in Demchok’: We have already given an official statement on this. Aapko kyu nahi bharosa hota hai jab koi statement di ja rahi hai? Aap uss par bhi defence forces par shak karte hain toh isspe hume badhi sharam aati hai. https://t.co/BBRb11VLPy

