मेजर गोगोई पर आर्मी चीफ का बड़ा बयान, कहा- यदि किसी अपराध के दोषी हुए तो होगी कड़ी सजा

सेना प्रमुख बिपिन रावत ने आज कहा कि यदि मेजर लीतुल गोगोई ‘किसी अपराध’ के दोषी पाये जाते हैं तो उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। एक पुलिस अधिकारी के अनुसार 23 मई को श्रीनगर में जब मेजर गोगोई 18 साल की एक महिला के साथ किसी होटल में घुसने की कोशिश कर रहे थे तब कहासुनी होने पर उन्हें पुलिस ने कुछ समय के लिए हिरासत में लिया था।

रावत ने आर्मी गुडविल स्कूल जाते समय पहलगाम में संवाददाताओं से कहा, ‘‘यदि भारतीय सेना का कोई भी अधिकारी किसी भी अपराध का दोषी पाया जाता है तो हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे।’’ उन्होंने कहा, ‘‘यदि मेजर गोगोई ने कुछ गलत किया है तो मैं आपको आश्वासन देता हूं कि उन्हें जल्द से जल्द सजा दी जाएगी। यह सजा एक मिसाल कायम करेगी।’’ जम्मू कश्मीर पुलिस ने गोगोई से जुड़ी इस घटना की जांच शुरु कर दी है। पिछले साल कश्मीर में अपने वाहन के बोनट पर एक नागरिक को बांधने के मेजर गोगोई के फैसले पर विवाद खड़ा हो गया था।

आपको बता दें कि जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर के एक होटल में एक युवती के साथ पकड़े गए सेना के मेजर लितुल गोगोई पर युवती की मां ने गंभीर आरोप लगाए हैं। होटल में बवाल की घटना के एक दिन बाद युवती की मां ने गुरुवार (24 मई) को बडगाम जिला स्थित अपने गांव में कहा कि मेजर गोगोई कुछ दिनों पहले रात में दो बार मेरे घर रेड डालने आए थे। महिला ने कहा कि दोनों बार मेजर गोगोई के साथ समीर अहमद नाम का शख्स भी था।

If anyone in Indian Army, at any rank, does any wrong & it comes to our notice then strictest action will be taken. If Major Gogoi has done something wrong then I can say that he will be given due punishment & the punishment will be such that it will set an example: Army Chief pic.twitter.com/vO2hdeqilx

— ANI (@ANI) May 25, 2018