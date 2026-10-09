भारतीय सशस्त्र बल संभवतः अग्निवीरों के पहले कुछ बैचों के अगले महीने से शुरू होने वाले चार साल के कार्यकाल को पूरा होने का इंतजार करेंगे, फिर अगले कुछ महीनों में दोबारा भर्ती प्रक्रिया और अन्य पहलुओं का आकलन करेंगे। इस आकलन के बाद ही अग्निवीरों को सेना में बनाए रखने की दर बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। इस बात की जानकारी इंडियन एक्सप्रेस को मिली है।

मौजूदा नीति के तहत, तीनों सेनाओं के सभी अग्निवीर अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करेंगे और हर सेना से सिर्फ 25 प्रतिशत अग्निवीरों को मेरिट-आधारित चयन प्रक्रिया के जरिये नियमित सैनिक के तौर पर शामिल किया जाएगा। भारतीय नौसेना के अग्निवीरों का पहला बैच अगले महीने अपना चार साल का कार्यकाल पूरा कर लेगा।

उनके चयन और अन्य निकास औपचारिकताओं से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाएं चल रही हैं और लगभग पूरी हो चुकी हैं, ऐसी जानकारी मिली है। साथ ही, केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ अग्निवीरों को शामिल करने के लिए रोजगार के मौकों पर भी विचार किया जा रहा है।

रिटेंशन प्रतिशत पर फिर से चर्चा की जाएगी

पता चला है कि अगले कुछ महीनों में कई बातों पर अध्ययन किया जाएगा, जिनमें 25 प्रतिशत अग्निवीरों को दोबारा शामिल करना और सेवा छोड़ने के बाद उनका पुनर्वास शामिल है। इसके बाद रिटेंशन दर पर फिर से चर्चा की जाएगी। जुलाई में, ‘द इंडियन एक्सप्रेस’ ने रिपोर्ट दी थी कि सेनाएं कार्यकाल पूरा करने के बाद सेवा में बनाए रखे जाने वाले अग्निवीरों के प्रतिशत को बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि अभी तीनों सेनाओं के लिए कुल प्रतिशत 25 प्रतिशत ही तय है।

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती किए गए अग्निवीरों ने 2023 की शुरुआत में अपनी ट्रेनिंग शुरू की थी। तब से, सेनाओं और रक्षा मंत्रालय के अधीन सैन्य मामलों के विभाग के बीच व्यावहारिक विकल्पों पर चर्चा चल रही है। पिछले चार सालों में कई अभियानों में भाग ले चुके और नई तकनीकों और हथियारों को संभालने में प्रशिक्षित और अनुभवी सैनिकों के एक बड़े समूह की आवश्यकता को देखते हुए ज्यादा संख्या में सैनिकों को बनाए रखने की जरूरत महसूस की गई है।

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मध्य प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को वर्दी वाली सेवाओं में 20 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है। इसके साथ ही 24,500 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…