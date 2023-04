Pension: विकलांगता पेंशन की जांच के लिए पैनल का गठन, आर्मी ऑफिसर्स की हाई पेंशन को लेकर CAG ने उठाए थे सवाल

सीएजी ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के रिटायर होने पर विकलांगता के कारण पता करने के लिए भी कहा था।

विकलांगता पेंशन की जांच के लिए पैनल का गठन (प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

भारतीय सशस्त्र बलों में जवानों के डिसएबिलिटी पेंशन की जांच के लिए इंटर सर्विस पैनल का गठन किया गया है, जिसकी अध्यक्षता एडजुटेंट जनरल करेंगे। डिसएबिलिटी पेंशन के तहत विकलांगता के मुताबिक जवानों को उनकी कुल पेंशन पर 30 फीसदी तक का अधिक भुगतान किया जाता है। विकलांगता पेंशन की सटीक राशि का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, यह राशि कर मुक्त भी होती है। सरकार के सूत्रों ने कहा कि विकलांगता राशि बीते दो सालों में काफी हद तक बढ़ी है और 2022-23 में तकरीबन 4,000 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। वहीं, 2023-24 के लिए कुल रक्षा पेंशन 1.38 लाख करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, 27 मार्च को संसद में सीएजी की रिपोर्ट में विकलांगता पेंशन को लेकर सवाल उठाया गया था कि मेडिकल समेत सेना के अधिकारी ज्यादा पेंशन के साथ रिटायर क्यों होते हैं। इसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने एक पैनल का गठन करने के निर्देश दिए थे और अधिकारियों से पेंशन को लेकर विभिन्न पहलुओं की जांच करने के लिए कहा गया था। सीएजी ने रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के रिटायर होने पर विकलांगता के कारण पता करने के लिए भी कहा था। https://www.jansatta.com/blank.html

पढें राष्ट्रीय (National News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram