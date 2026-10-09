दिल्ली में 10 अक्टूबर को कॉकरोच जनता पार्टी ने विरोध-प्रदर्शन का ऐलान किया है। इससे पहले पार्टी ने दावा किया कि उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता और संगठन के सह-प्रभारी दीपक बालियान को गुरुवार को अलवर पुलिस ने उठाया और बेरहमी से पीटा। साथ ही यह भी दावा किया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने की मांग को लेकर जंतर-मंतर तक प्रस्तावित मार्च से पहले देश भर से 10000 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।

सीजेपी ने दावा किया कि हिरासत में लिए गए लोगों में राजनीतिक दलों के सदस्यों के अलावा, सीजेपी के कार्यकर्ता और विभिन्न छात्र, किसान और दलित संगठनों के लोग शामिल हैं।

बालियान के आवास पर पहुंचे पुलिसकर्मी

सीजेपी नेताओं का दावा है कि अलवर के कठूमर पुलिस स्टेशन के कुछ पुलिसकर्मी कथित तौर पर गुरुवार देर रात बलियान के आवास पर पहुंचे, लेकिन जब उन्होंने वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू किया और सीजेपी के सह-संयोजक आशुतोष रांका से फोन पर बात की, तो वे वहां से चले गए। हालांकि, उन्होंने बाद में लौटकर कथित तौर पर उसे अपने साथ ले गए।

आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर लिखा, “इस (लाइव वीडियो) के बाद दीपक बालियान को घसीटा गया, उसके भाई की बुरी तरह पिटाई की गई। दीपक पैर की हड्डी टूटने से उबर रहा था और उसके पिता ने बताया है कि पुलिस ने उसका पैर बुरी तरह तोड़ दिया।” पार्टी के आधिकारिक हैंडल ने पूछा, “क्या हम एक और आपातकाल की ओर बढ़ रहे हैं?”

अलवर के पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी और कठुमर सर्कल ऑफिसर जोगेंद्र सिंह ने टिप्पणी के लिए किए गए कॉल का जवाब नहीं दिया। कठुमर पुलिस स्टेशन के एसएचओ चंदर शेखर शर्मा ने बताया कि वह एक आधिकारिक जांच के सिलसिले में गाजियाबाद गए हुए हैं।

अभिजीत दीपके ने क्या दावा किया?

सीजेपी के संस्थापक और संयोजक अभिजीत दीपके ने सोशल मीडिया पर दावा किया कि राजस्थान पुलिस ने सीजेपी प्रवक्ता दीपक बलियान और उनके भाई पर बेरहमी से हमला किया है। दीपक को हिरासत में ले लिया गया है और उनके भाई का सिर फोड़ दिया गया है। पार्टी नेताओं ने पुलिस जीप से सादे कपड़ों में कुछ लोगों के उतरने और बलियान की ओर बढ़ने का एक वीडियो क्लिप भी साझा किया।

सीजेपी के सह-संयोजक सौरव दास ने दावा किया कि बालियान को राजस्थान पुलिस एक अज्ञात स्थान पर ले गई है। हमें उनकी जान को लेकर चिंता है। बीजेपी माफिया डॉन की तरह व्यवहार कर रही है और बीजेपी शासित राज्यों में अपने गिरोहों के साथ समन्वय कर रही है।

बलियान की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने उनके परिवार के सदस्यों के हवाले से कहा कि रात करीब 10 बजे दो पुलिस जीपें उनके घर पहुंचीं और उन्हें जबरन अपने साथ ले गईं। इसमें यह भी आरोप लगाया गया कि बालियान के भाई की पिटाई की गई जबकि उसकी मां को एक पुलिसकर्मी ने धक्का दिया। बाद में, रांका ने कहा कि बलियान को सीआरपीसी की धारा 151 के तहत शांति भंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।

आरएलपी के सुप्रीमो और सांसद हनुमान बेनीवाल ने बालियान की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए कहा, “लोकतांत्रिक रूप से विरोध करना हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन किसी भी प्रदर्शन या आंदोलन से पहले किसी को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था का अपमान है।”

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10 अक्टूबर को प्रस्तावित ‘जंतर-मंतर 2.0’ प्रदर्शन को लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाओं के शामिल होने की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को अतिरिक्त 450 से 500 महिला पैरामिलिट्री जवान उपलब्ध कराए जाएंगे। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, इन जवानों की तैनाती प्रदर्शन स्थल और आसपास के इलाकों में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए की जाएगी। यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर…