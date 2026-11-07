विदेशी एयरलाइंस ने मुंबई एयरपोर्ट से 14 अंतरराष्ट्रीय शहरों के लिए उड़ानों को अस्थायी रूप से बंद करने की योजना पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। दरअसल, अडानी समूह द्वारा संचालित मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 (T2) से इन 14 अंतरराष्ट्रीय जगहों के लिए उड़ानों को कुछ समय के लिए हटाने का प्रस्ताव सामने आया है। विदेशी एयरलाइंस ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) से पूछा है कि क्या केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है?

इस मामले में एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी (AOC)-मुंबई ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव समीर सिन्हा को पत्र लिखकर अपनी चिंता जाहिर की है। कमेटी ने बताया कि मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने 11 खाड़ी देशों की एयरलाइंस को उनके पहले से तय उड़ान स्लॉट देने से इनकार कर दिया है।

इसके पीछे एयरपोर्ट की क्षमता में सालाना 50 लाख यात्रियों की कटौती का प्रस्ताव बताया गया है। यह बदलाव मार्च के आखिरी सप्ताह से शुरू होने वाले नॉर्दर्न समर शेड्यूल 2027 से लागू करने की योजना है।

11 विदेशी एयरलाइंस की उड़ानों पर पड़ सकता है असर

मुंबई एयरपोर्ट के इस फैसले से 11 विदेशी एयरलाइंस प्रभावित हो सकती हैं। इनमें गल्फ एयर, रियाद एयर, एयर अरबिया, कुवैत एयरवेज, ओमान एयर, फ्लाईअदेल, सऊदिया, कतर एयरवेज, जजीरा एयरवेज, सलामएयर और फ्लाइनास शामिल हैं।

एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी ने केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की है। कमेटी चाहती है कि सरकार मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की सलाह दे। साथ ही सभी प्रभावित एयरलाइंस को उनके पहले से तय उड़ान स्लॉट वापस दिए जाएं।

कमेटी ने कहा है कि इस मामले में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के 2013 के स्लॉट से जुड़े नियमों और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (IATA) के दुनिया भर के एयरपोर्ट स्लॉट से जुड़े दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए।

टर्मिनल-1B के विकास का समर्थन, लेकिन एयरलाइंस के हितों की भी चिंता

एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी ने मुंबई एयरपोर्ट के टर्मिनल-1B के दोबारा विकास और सुधार की योजना का समर्थन किया है। हालांकि, कमेटी का कहना है कि एयरपोर्ट की क्षमता कम करने जैसा कोई भी फैसला लेने से पहले सभी संबंधित पक्षों से बातचीत होनी चाहिए।

कमेटी ने पारदर्शिता और नियमों के पालन पर भी जोर दिया है। उसका कहना है कि एयरपोर्ट की क्षमता घटाने के फैसले से एयरलाइंस के पहले से तय संचालन और उनके पुराने उड़ान स्लॉट पर बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए।

गौरतलब है कि इससे पहले भी एयरलाइन ऑपरेटर्स कमेटी ने टर्मिनल-2 की क्षमता कम करने के मुंबई एयरपोर्ट प्रशासन के एकतरफा फैसले के खिलाफ केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की थी। यह फैसला टर्मिनल-1B से हटाए जाने वाले यात्रियों के दबाव को संभालने के लिए लिया जा रहा था।

नवी मुंबई एयरपोर्ट पर शिफ्ट हो सकती हैं अंतरराष्ट्रीय उड़ानें

यह पूरा विवाद छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMIA) से नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) पर अंतरराष्ट्रीय उड़ानों को चरणबद्ध तरीके से स्थानांतरित करने की योजना के बीच सामने आया है।

जिन 14 अंतरराष्ट्रीय जगहों के लिए उड़ानों को स्थानांतरित करने की बात हो रही है, उनकी पहचान पहले ही भारतीय एयरलाइंस ने अपनी प्रस्तावित योजनाओं में की थी। इनमें दम्माम, रियाद, मस्कट, मदीना, जकार्ता, जेद्दा, ढाका, दोहा, बहरीन, काठमांडू, कुवैत, रास अल खैमाह, शारजाह और फुजैराह शामिल हैं।

इन जगहों के लिए आने-जाने वाली उड़ानों को नए एयरपोर्ट पर स्थानांतरित करने की योजना है। हालांकि, इस बदलाव को लेकर विदेशी एयरलाइंस की चिंता बढ़ गई है।

MIAL ने सरकार को बताई अपनी दलील

मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (MIAL) ने 30 अक्टूबर को नागरिक उड्डयन मंत्रालय को ईमेल भेजकर अपनी योजना और क्षमता कम करने के फैसले के पीछे की वजह बताई थी।

MIAL का कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से इन 14 जगहों के लिए उड़ानों को स्थानांतरित करने से यात्रियों को सुविधा होगी। इससे सभी उड़ानें दो अलग-अलग एयरपोर्ट पर बंटने के बजाय एक ही एयरपोर्ट से संचालित की जा सकेंगी।

कंपनी के मुताबिक, ऐसा करने से यात्रियों को होने वाली परेशानी कम होगी और एक उड़ान से दूसरी उड़ान पकड़ने यानी आगे की यात्रा करने में भी आसानी होगी।

फिलहाल इस पूरे मामले में विदेशी एयरलाइंस ने केंद्र सरकार से स्थिति स्पष्ट करने और हस्तक्षेप करने की मांग की है। अब देखना होगा कि सरकार इस प्रस्ताव पर क्या रुख अपनाती है और प्रभावित एयरलाइंस को उनके पुराने उड़ान स्लॉट मिल पाते हैं या नहीं।

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