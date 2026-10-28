Delhi NCR AQI Today LIVE: आज 28 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-NCR में मौसम मुख्य रूप से धुंध भरा और गर्म रहने का अनुमान है। ताजा मौसम अपडेट के अनुसार, सुबह के समय तापमान लगभग 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि दिन में अधिकतम तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। दिन में धुंध के साथ धूप निकलने और शाम तक मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विभाग के 28 अक्टूबर को जारी पूर्वानुमान में दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए गरज-चमक तथा तेज हवाओं को लेकर चेतावनी दी गई है। हालांकि, दिल्ली में आज तेज बारिश की संभावना कम है, लेकिन स्थानीय स्तर पर मौसम बदल सकता है।

मौसम विभाग के ताजा अपडेट के मुताबिक, 29 और 30 अक्टूबर को दिल्ली-NCR में मौसम ज्यादा सक्रिय रहने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक, बिजली कड़कने तथा बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग ने हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के लिए 29 व 30 अक्टूबर को ओलावृष्टि की चेतावनी भी जारी की है, हालांकि ओले हर इलाके में गिरें, यह जरूरी नहीं है। बारिश और बादलों के कारण अधिकतम तापमान में गिरावट आ सकती है तथा मौसम अपेक्षाकृत ठंडा हो सकता है। लोगों को सलाह है कि आंधी के दौरान खुले स्थानों, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें और बाहर निकलने से पहले IMD का आधिकारिक मौसम अपडेट जरूर देख लें।

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