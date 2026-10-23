Delhi NCR AQI Today: 23 अक्टूबर 2026 को दिल्ली-एनसीआर में मौसम आंशिक रूप से बादल छाए रहने का अनुमान है। मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। सुबह और रात के समय मौसम अपेक्षाकृत ठंडा रहेगा, जबकि दिन में गर्मी महसूस हो सकती है।

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को लेकर भी चिंता बनी हुई है। दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली के अनुमान के मुताबिक, 23 अक्टूबर को वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में रह सकती है। इस श्रेणी में AQI 201 से 300 के बीच होता है। हालांकि, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में प्रदूषण का स्तर अलग-अलग हो सकता है। अलग-अलग इलाकों का सटीक AQI जानने के लिए ताजा निगरानी आंकड़े देखना जरूरी है। बच्चों, बुजुर्गों और सांस संबंधी परेशानी वाले लोगों को प्रदूषण के स्तर को देखते हुए सावधानी बरतनी चाहिए