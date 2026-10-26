Delhi NCR AQI Today LIVE: दिल्ली-एनसीआर में मौसम और वायु गुणवत्ता को लेकर सोमवार सुबह एक पॉजिटिव अपडेट आया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 164 रिकॉर्ड किया गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी ‘मॉडरेट’ कैटेगरी में आ गई, जो एयर क्वालिटी में मामूली सुधार का संकेत है। मॉनिटरिंग स्टेशन के डेटा के अनुसार, नेशनल कैपिटल के 60 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 55 रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें 30 स्टेशनों पर PM2.5 को लीड पॉल्यूटेंट के तौर पर पहचाना गया।

जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा AQI 246, विवेक विहार में 235

मॉनिटरिंग स्टेशनों में जहांगीरपुरी में सबसे अधिक 246 एक्यूआई दर्ज किया गया, उसके बाद विवेक विहार में 235, सीआरआरआई मथुरा रोड में 231, पंजाबी बाग में 225 और आरके पुरम में 223 एक्यूआई दर्ज किया गया। सभी पांच स्टेशनों को ‘खराब’ श्रेणी में रखा गया।

कैसा रहेगा आज का मौसम?

राजधानी दिल्ली के सोमवार के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक,26 अक्टूबर को हल्की बारिश के साथ तेज आंधी चलने का अलर्ट है। इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। दिल्ली में आज यानी 26 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

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