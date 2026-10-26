Delhi NCR AQI Today LIVE: दिल्ली-एनसीआर में मौसम और वायु गुणवत्ता को लेकर सोमवार सुबह एक पॉजिटिव अपडेट आया। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली में सोमवार सुबह 7 बजे एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 164 रिकॉर्ड किया गया, जिससे राष्ट्रीय राजधानी ‘मॉडरेट’ कैटेगरी में आ गई, जो एयर क्वालिटी में मामूली सुधार का संकेत है। मॉनिटरिंग स्टेशन के डेटा के अनुसार, नेशनल कैपिटल के 60 एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों में से 55 रिपोर्ट कर रहे थे, जिसमें 30 स्टेशनों पर PM2.5 को लीड पॉल्यूटेंट के तौर पर पहचाना गया।
जहांगीरपुरी में सबसे ज्यादा AQI 246, विवेक विहार में 235
मॉनिटरिंग स्टेशनों में जहांगीरपुरी में सबसे अधिक 246 एक्यूआई दर्ज किया गया, उसके बाद विवेक विहार में 235, सीआरआरआई मथुरा रोड में 231, पंजाबी बाग में 225 और आरके पुरम में 223 एक्यूआई दर्ज किया गया। सभी पांच स्टेशनों को ‘खराब’ श्रेणी में रखा गया।
कैसा रहेगा आज का मौसम?
राजधानी दिल्ली के सोमवार के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक,26 अक्टूबर को हल्की बारिश के साथ तेज आंधी चलने का अलर्ट है। इस दौरान 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलेगी। दिल्ली में आज यानी 26 अक्टूबर को अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।
UP में कैसा रहेगा मौसम?
उत्तर प्रदेश के मौसम की बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में 29 से 31 अक्टूबर के बीच आंधी-तूफान, गरज-चमक और 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी 29 से 31 अक्टूबर के दौरान कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।
बिहार में कैसा रहेगा मौसम?
बिहार में 29 से 31 अक्टूबर के दौरान मौसम में बड़ा बदलाव आएगा. बिहार के अधिकांश हिस्सों में काफी भारी बारिश होगी, जबकि 30 और 31 अक्टूबर को कुछ स्थानों पर भी भारी बारिश होने के आसार जताए गए हैं।
रविवार को 168 रहा था AQI
दिल्लीवासियों के लिए परेशानी की बात यह भी है कि एक तरफ जहां प्रदूषण बढ़ रहा है तो दूसरी ओर यमुना नदी में जहरीला झाग भी दिखने लगा है। रविवार को ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 168 तक पहुंच गया था।
किन इलाकों की हवा सबसे ज्यादा खराब?
दिल्ली के जहांगीरपुरी, विवेक विहार, पंजाबी बाग और आरके पुरम में PM2.5 मुख्य प्रदूषक था, जबकि CRRI मथुरा रोड में PM10 मुख्य प्रदूषकर रहा।