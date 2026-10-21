दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए GRAP-1 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। GRAP-1 तब लगाया जाता है जब AQI 201 से 300 के बीच होता है। बुधवार को सुबह 9 बजे के आसपास एक AQI 233 दर्ज किया गया और सरकार ने GRAP-1 की पाबंदियां लागू कर दी। GRAP-1 के तहत होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल को बंद कर दिया जाता है। इसके अलावा डीजल से संचालित जनरेटर के इस्तेमाल की इजाजत भी सिर्फ आपातकालीन स्थिति में होती है।

GRAP-1 लागू होने के बाद सड़कों की सफाई नियमित रूप से होने लगती है और जहां पर निर्माण कार्य चल रहा होता है, वहां पर निगरानी कड़ी की जाती है। दिल्ली में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए रेखा गुप्ता सरकार अब निजी कंपनियों और स्टार्टअप्स की मदद लेने जा रही है। इसके तहत 104 करोड़ रुपये के पायलट प्रोजेक्ट के जरिए शहर की 40 चुनिंदा जगहों पर प्रदूषण नियंत्रण की नई तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा।

GRAP-1 के बाद क्या होगा?

GRAP-1 लागू होने के बाद निर्माण वाली जगह पर एंटी स्मॉग गन का इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। वहीं होटल, ढाबों और रेस्टोरेंट में कोयला या लकड़ी जलाने पर रोक लग जाती है। नगर निगम को सड़कों पर धूल उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव और मशीनों से सफाई तेज करने के निर्देश दे दिए गए हैं इसके अलावा खुले में कचरा या सूखे पत्ते जलाने वालों पर भी भारी जुर्माना लगाया जा सकता है।

लैंडफिल साइटों पर किसी भी जलने की घटनाओं पर भी नजर रहेगी। वहीं ट्रैफिक को कम करने के लिए भी ट्रैफिक पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में कई जगहों पर पार्किंग फीस को भी बढ़ाया जा सकता है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक वाहन का उपयोग करें।

गिर सकता है तापमान

मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रात का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। सीपीसीबी के आंकड़ों के मुताबिक पंजाबी बाग और ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क जैसे इलाकों में प्रदूषण का स्तर काफी अधिक है। ऐसे में बुजुर्गों और सांस के मरीजों को सुबह-शाम के सैर से बचने और मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है।

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दिल्ली मेट्रो के एक स्टेशन पर तैनात सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF) जवान ने एक संदिग्ध व्यक्ति को पकड़ा है। व्यक्ति स्क्रीनिंग के दौरान यात्रा के पास संदिग्ध चीज देखी गई, इसके बाद वह व्यक्ति फोन पर बात करने का बहाना कर भागने लगा तो तैनात जवान ने फुर्ती दिखाते हुए उसे मेट्रो स्टेशन के बाहर पकड़ लिया। यहां पढ़ें पूरी खबर…