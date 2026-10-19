कॉकरोच जनता पार्टी के सदस्य आशुतोष रांका और सौरव दास को सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाना है। इससे कुछ घंटे पहले सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने दोनों के नाम एक भावुक पत्र लिखा। उन्होंने कहा कि वे उन्हें बहुत याद कर रहे हैं और बस यही चाहते हैं कि वे जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाएं।

सीजेपी के ये दोनों सदस्य पिछले पांच दिनों से न्यायिक हिरासत में हैं। उन्हें 14 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। आरोप है कि उन्होंने सुरक्षा घेरा तोड़ा और एसआईआर के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान जंतर-मंतर में प्रवेश किया।

आशुतोष और सौरव के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज

कॉकरोच जनता पार्टी ने बताया कि आशुतोष और सौरव के खिलाफ दो एफआईआर दर्ज की गई हैं। एक एफआईआर जंतर-मंतर के पास स्थित जेडीयू कार्यालय में कथित तौर पर घुसपैठ से संबंधित है। दूसरी एफआईआर शांति समझौते के कथित उल्लंघन से संबंधित है। दोनों को सोमवार को मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन स्थित एसईएम कोर्ट में पेश किया जाना है। ऐसा इस वजह से क्योंकि दोनों की न्यायिक हिरासत खत्म होने वाली है।

दीपके ने इंस्टाग्राम पर एक पत्र पोस्ट किया है। इसमें उन्होंने याद किया कि कैसे आशुतोष रांका और सौरव दास ने पिछले तीन महीनों में इस ग्रुप को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई थी और कहा कि उनके समर्पण और साहस ने सीजेपी को लाखों लोगों के लिए आशा में बदलने में मदद की है।

आज आप दोनों को जेल में आए छठा दिन- दीपके

दीपके ने लिखा, “आज आप दोनों को जेल में आए छठा दिन है। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे आप दोनों की कितनी याद आती है, मेरे भाइयों।” उन्होंने लिखा, “पिछले तीन महीनों से लोग मुझे सीजेपी के चेहरे के रूप में देख रहे होंगे, लेकिन ज्यादातर लोग यह नहीं जानते कि वास्तव में इसे आप दोनों ही चला रहे थे, इसका निर्माण कर रहे थे और सब कुछ एक साथ बनाए रख रहे थे।”

दीपके ने कहा कि भले ही उन्होंने सीजेपी की शुरुआत अचानक की हो, लेकिन पार्टी को आज जिस मुकाम पर पहुंचाया है, उसमें इन दोनों सदस्यों का ही योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि उनके बिना यह ग्रुप अपनी आधी सफलता भी हासिल नहीं कर पाता।

माफी मांगने से कुछ भी आसान नहीं हो जाएगा- दीपके

उन्होंने लिखा, “आज आपकी हिरासत का आखिरी दिन होना चाहिए था और इस समय मेरी सबसे बड़ी इच्छा यही है कि आप दोनों आजाद होकर बाहर आ जाएं। इस समय मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। मैं बस अपने भाइयों को वापस चाहता हूं।” उन्होंने आशुतोष और सौरव के साथ-साथ उनके परिवारों से भी उस दौरान हुई परेशानी और अनिश्चितता के लिए माफी मांगी। उन्होंने लिखा, “मुझे पता है कि माफी मांगने से कुछ भी आसान नहीं हो जाएगा, लेकिन मैं दिल से चाहता हूं कि आपको और आपके परिवारों को इस सब से न गुजरना पड़े।”

उनके बीच लगातार संवाद को याद करते हुए दीपके ने कहा कि उन्हें इस बात की कमी खलती है कि वे दोनों बस एक फोन कॉल की दूरी पर थे। उन्होंने लिखा, “मैं बस चाहता हूं कि वह फोन फिर से बजे।” आखिर में दीपके ने लिखा, “जल्दी वापस आओ, मेरे भाइयों।”

दोनों को रिहा करने के लिए मजिस्ट्रेट को मिल रही धमकियां

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने रविवार को बताया कि मामले की सुनवाई कर रहे एसईएम ने आरोप लगाया है कि अज्ञात लोग उन्हें दोनों आरोपियों को रिहा करने के लिए धमका रहे हैं। अधिकारी ने आगे बताया कि उनकी शिकायत के आधार पर नई दिल्ली जिले में आपराधिक धमकी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

कॉकरोच जनता पार्टी की प्रवक्ता रत्ना सिंह ने आरोप लगाया था कि पुलिस जानबूझकर उनकी जमानत कार्यवाही में देरी कर रही है। रत्ना सिंह ने पत्रकारों को बताया, “इस मामले की सुनवाई दोपहर 12 बजे होनी थी। लेकिन वे इसे शाम तक टालते रहे। शाम करीब 5 बजे कोर्टरूम में आने के बाद उन्होंने (एसईएम) कहा कि उन्हें धमकियां मिल रही हैं। अगर किसी ने धमकी दी है, तो इसका इस मामले से क्या संबंध है? पिछले चार दिनों से हमारे यहां आने से इसका क्या संबंध है? वे जमानत मंजूर नहीं कर रहे हैं। वे जानबूझकर आशुतोष और सौरव को अंदर रखने की कोशिश कर रहे हैं।”

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