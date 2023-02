एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को तमिलनाडु से किया गया लॉन्च, 2000 से ज्यादा छात्र बने प्रोजेक्ट का हिस्सा

तमिलनाडु में रविवार को एपीजे अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। डॉ एपीजे अब्दुल कलाम इंटरनेशनल फाउंडेशन और स्पेस जोन इंडिया के सहयोग से मार्टिन इंडिया ने मिशन लॉन्च किया। इस कार्यक्रम में तेलंगाना के राज्यपाल तमिलसाई सुंदरराजन भी मौजूद रहे। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार, इस मिशन ने चयनित छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान किया गया है। मार्टिन फाउंडेशन तमिलनाडु में एक गैर-लाभकारी संगठन है। संगठन ने इस परियोजना की फंडिंग की है। इस कार्यक्रम के लिए चयनित छात्रों को वर्चुअल कक्षाओं के जरिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाया गया। इसके बाद उन्हें परियोजना क्षेत्र का पता लगाने में मदद करने के लिए हैंड्स-ऑन सेशन आयोजित किए गए। इस दौरान उन्हें इस क्षेत्र में विभिन्न अवसरों को लेकर जानकारी दी गई। आधिकारिक बयान के अनुसार, 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के कुल 2,000 छात्र इस रॉकेट परियोजना का हिस्सा रहे हैं क्योंकि इन छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षित करने और डोमेन में करियर के अवसरों का पता लगाने में मदद करने के लिए यह एक अच्छा मंच होने की उम्मीद है। इस पहल के माध्यम से देश के अलग-अलग हिस्सों से 2000 से ज्यादा छात्रों को 150 पीआईसीओ उपग्रहों को डिजाइन और विकसित करने में सक्षम बनाया गया है। इस कार्यक्रम में छठी से बाहरवीं कक्षा में पढ़ने वालों छात्रों को शामिल किया गया है। Also Read अमेरिका-दक्षिण कोरिया की सैन्य तैयारियों के बीच उत्तर कोरिया ने दागी मिसाइल, 1 दिन पहले ही किम जोंग ने दी थी धमकी

मार्टिन फाउंडेशन ने दिया फंड आधिकारिक बयान में बताया गया कि इस मिशन में मार्टिन फाउंडेशन ने 85 फीसदी फंडिंग की है। इस प्रोजेक्ट के जरिए चयनित छात्रों को विज्ञान, प्रौद्योगिक, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में अधिक जानने का अवसर दिया है। इसके जरिए चयनित छात्रों को वर्चुअल क्लासेज के जरिए उपग्रह प्रौद्योगिकी के बारे में पढ़ाया गया, जिसके बाद व्यावहारिक सत्र आयोजित किए गए हैं। परियोजना क्षेत्र का पता लगाने में मदद के लिए इस प्रोजेक्ट का आयोजन किया गया था। छात्रों को इस क्षेत्र में उपलब्ध कई लाभों से भी अवगत कराया गया है। 2000 से ज्यादा छात्र रॉकेट प्रोजेक्ट का हिस्सा 100 से ज्यादा सरकारी स्कूलों के कुल 2000 छात्र इस रॉकेट का हिस्सा हैं। यह सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए अंतरिक्ष विज्ञान में प्रशिक्षित होने और उस क्षेत्र में अपना करियर तलाशने के लिए एक मंच प्रदान करने का एक अच्छा मंच होगा।

