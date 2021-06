वैक्सीन पर फिर से ट्विस्ट, केंद्र का ऐलान- टीके के लिए पहले से बुकिंग की जरूरत नहीं, जानें

वैक्सिनेशन को लेकर केंद्र के नित तब्दील हो रहे फैसलों में अब नया ट्विस्ट देखने को मिला है। सोमवार को हेल्थ मिनिस्ट्री ने ऐलान किया कि टीका लगवाने के लिए पूर्व पंजीकरण या पूर्व बुकिंग अनिवार्य नहीं है। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति सीधे निकटतम टीकाकरण केंद्र में जा सकता है, जहां वैक्सीनेटर साइट पर पंजीकरण कराकर उसी दिन टीका लगवा सकता है।

केंद्र का कहना है कि वैक्सिनेशन की धीमी रफ्तार में तेजी लाने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण इलाकों से जो रिपोर्ट आ रही है वो भी इस फैसले के लिए कारक है। गांव के लोग टीका लगवाने में हिचकिचा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में कई लोगों द्वारा टीकाकरण में कथित तौर पर समस्याओं का सामना करने के बाद आया है। आम तौर पर इस प्रक्रिया को ‘वॉक इन’ कहा जाता है। इसके तहत वैक्सीन लगवाने के लिए ज्यादा जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को टीका लगवाना है तो वो सीधे अपने पास के केंद्र पर जाकर वहां मौजूद हेल्थ वर्कर से संपर्क साध सकता है। वो उसका तत्काल पंजीकरण कर उसी दिन टीका लगा देगा। केंद्र का कहना है कि इससे लोगों के सामने आ रही परेशानी काफी हद तक दूर होगी। अभी लोग टीके के लिए बुकिंग जैसे झंझटों में फंसे थे। इससे टीका लगाने के काम में तेजी आएगी और कोरोना से लड़ाई बेहतर हो सकेगी।

Pre-registration for vaccination through online registration and prior booking of appointment is not mandatory to avail #Covid19Vaccine : Union Health Ministry pic.twitter.com/j19LTQjszo

Anyone aged 18 years and above can directly go to the nearest vaccination centre wherein the vaccinator performs the on-site registration and provides vaccination.#COVID19Vaccination

