पश्चिम बंगाल की मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने रविवार को टीएमसी चीफ ममता बनर्जी को लेकर बड़ा बयान दिया। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कलकत्ता हाई कोर्ट के किसी भी आदेश का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे उसमें शामिल कोई व्यक्ति हो।

मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने यह बात पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ कोलकाता में तृणमूल छात्र परिषद के एक कार्यक्रम के दौरान अदालत के आदेश के कथित उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कही। न्यूज एजेंसी ANI से बात करते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल के मंत्री ने कहा कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने हाई कोर्ट का अपमान किया और आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल के दौरान न्यायाधीशों का बार-बार अपमान किया गया।

अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि हाई कोर्ट के आदेश का कोई भी उल्लंघन, चाहे ममता बनर्जी द्वारा किया जाए या किसी और के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछली सरकार ने हाई कोर्ट का अपमान किया। जजों का बार-बार अपमान किया गया, लेकिन अब ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी।

पश्चिम बंगाल के मंत्री इंद्रनील खान ने भी ममता बनर्जी की आलोचना करते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने संवैधानिक संस्थाओं और न्यायपालिका का बार-बार अपमान किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कभी देश के कानूनों या संविधान का सम्मान नहीं किया। मुख्यमंत्री रहते हुए भी उन्होंने कलकत्ता उच्च न्यायालय और उसके न्यायाधीशों के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक और अपमानजनक टिप्पणियां कीं। आज पश्चिम बंगाल की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया है और वे अब विधायक भी नहीं हैं, फिर भी वे अपनी उस मानसिकता को नहीं छोड़ पा रही हैं।

मंत्री इंद्रनील खान ने आगे कहा कि बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री खुद को कानून के शासन से ऊपर समझती थीं और उनका यह रवैया अभी भी कायम है। उन्होंने आगे कहा कि पश्चिम बंगाल में वह खुद को कानून से ऊपर समझती थीं और उनका यह रवैया आज भी कायम है। परिणामस्वरूप, न्यायपालिका पर हमला करना और कानून का उल्लंघन करना उनकी आदत बन गई है। हालांकि संविधान के तहत न्यायपालिका लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, लेकिन ममता बनर्जी की विचारधारा लोकतंत्र और संविधान के खिलाफ बयानबाजी और कानून के उल्लंघन से परिभाषित होती है।

पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल तृणमूल छात्र परिषद (डब्ल्यूबीटीएमसीपी) के आयोजकों के खिलाफ कोलकाता के कैथेड्रल रोड पर आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का कथित रूप से उल्लंघन करने के आरोप में हेस्टिंग्स पुलिस ने मामला दर्ज किया है ।

पुलिस के अनुसार, हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन ने 28 अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 61(2), 223, 125(ए), 132 और 285 के तहत मामला दर्ज किया। यह मामला हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन के सब-इंस्पेक्टर अपू बैद्य द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था।

शिकायत के अनुसार, बनर्जी ने डब्ल्यूबीटीएमसीपी कार्यक्रम के आयोजकों के साथ मिलकर कथित तौर पर एक आपराधिक साजिश रची और उसी के अनुसरण में, डब्ल्यूपीए संख्या 21728/2026 के संबंध में कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पारित एक आदेश का उल्लंघन किया।

यह कथित उल्लंघन 28 अगस्त को कैथेड्रल रोड पर आयोजित डब्ल्यूबीटीएमसीपी स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान हुआ। शिकायत में उल्लिखित अनुमति और निर्देशों के अनुसार कार्यक्रम दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक निर्धारित था।

पुलिस ने आरोप लगाया कि बनर्जी और आयोजकों ने कार्यक्रम के दौरान अपने समर्थकों को उकसाया, जिसके बाद भीड़ ने पुलिस द्वारा लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया।

शिकायत में आगे आरोप लगाया गया कि भीड़ ने कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की। जिससे इलाके में अराजक स्थिति पैदा हो गई।

पुलिस के बयान के अनुसार, इस जमावड़े ने कैथेड्रल रोड के एक किनारे पर वाहनों की आवाजाही को भी बाधित कर दिया, जिससे इलाके में यातायात में बाधा उत्पन्न हुई। पुलिस ने आगे आरोप लगाया कि आयोजकों ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के तहत अनुमत समय से अधिक समय तक कार्यक्रम जारी रखा।

इस मामले में आपराधिक साजिश, लोक सेवक द्वारा विधिवत जारी किए गए आदेश की अवज्ञा, दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य, लोक सेवकों के खिलाफ हमला या आपराधिक बल का प्रयोग और सार्वजनिक मार्गों के संबंध में लापरवाहीपूर्ण आचरण से संबंधित बीएनएस के प्रावधान शामिल हैं।

CM शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी के खिलाफ FIR दर्ज करने का दिया आदेश, जानिए वजह

तृणमूल छात्र परिषद के स्थापना दिवस समारोह को लेकर राज्य की राजनीति में उथल-पुथल मची हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी पर कलकत्ता हाई कोर्ट के विशिष्ट निर्देशों और शर्तों का खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया है। पढ़ें पूरी खबर।