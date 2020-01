बजट से ऐन पहले केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री देने पहुंचे भाषण, रैली में लगवाए ‘गोली मारों सालों को…’ के नारे!

दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक रैली के दौरान विवादित नारे लगवाए। रिठाला विधानसभा चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी मनीष चौधरी के पक्ष में वोट मांगने बीजेपी के कई दिग्गज नेता पहुंचे थे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने मंच से नारा लगाया, देश के गद्दारों को… तो जनसभा में शामिल भीड़ की तरफ से आवाज आई- गोली मारो …को। उनके इस नारे को लेकर सुर्खियां बननी शुरू हो गई है। वरिष्ठ वकील और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता प्रशांत भूषण ने कहा है कि ऐसे व्यक्ति को जेल में होना चाहिए।

Shocking: It was a local BJP leader from Delhi back then, its now a front line BJP leader and MoS Finance, Anurag Thakur who is leading the crowd to chant “Desh ke gaddaron ko, Goli maro salon ko”.

Such is the level of politics, ladies and gentlemen! pic.twitter.com/rXZ8M8m6lz

— Prashant Kumar (@scribe_prashant) January 27, 2020