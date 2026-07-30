लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर कानूनी पचड़े में फंस सकते हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ लोकसभा को एक नोटिस दिया है। यह नोटिस विशेषाधिकार हनन और अवमानना से जुड़ा हुआ है। अनुराग ठाकुर के मुताबिक, लोकसभा में राहुल गांधी ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया है।

बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने यह नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपा है। इस नोटिस का आधार 29 जुलाई के सदन के कार्यवाही के दौरान राहुल के असंसदीय बयान को बनाया गया है।

गृह मंत्री के खिलाफ लगाए बिना प्रमाण के गंभीर आरोप- अनुराग ठाकुर

अनुराग ठाकुर का आरोप है कि राहुल गांधी ने सदन में चर्चा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ असंसदीय, अपमानजनक और बिना प्रमाण के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इसे संसदीय परंपराओं और सदन की गरिमा के खिलाफ बताया है।

BJP MP Anurag Thakur moves a Notice of Breach of Privilege and Contempt of the House against the Leader of Opposition in the Lok Sabha, Rahul Gandhi for the "use of unparliamentary and derogatory language (violation of Rule 352)" pic.twitter.com/5JMGeP4azm — ANI (@ANI) July 30, 2026

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने सदन में असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। साथ ही सदन के नियम 352 (ii), (iii) और (vii) का उल्लंघन भी बताया है। हालांकि, सदन की ओर से राहुल गांधी के असंसदीय बयान को संसद की कार्यवाही से हटा दिया गया है।

अनुराग ठाकुर ने तीन पन्नों के अपने नोटिस में ओम बिरला से इस मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने की मांग की है। उन्होंने कहा कि समिति इस पूरे मामले की जांच करे और उचित कार्रवाई की सिफारिश करे।

बिना शर्त माफी मांगने की बात

भाजपा सांसद ने यह भी मांग की राहुल गांधी को सदन और गृह मंत्री अमित शाह से बिना शर्त माफी मांगने के निर्देश दिए जाएं। आगे यह भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इस तरह की भाषा संसद की कार्यवाही की मर्यादा के अनुरूप कतई नहीं है।

बुधवार को राहुल ने दिया था बयान

बुधवार को राहुल गांधी ने लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा के दौरान बिना किसी का नाम लिए जंतर-मंतर पर एक महिला छात्र से हवाले से कहा था। उनका आरोप है कि इस दौरान नेता प्रतिपक्ष ने लोकसभा के नियम 352 का साफ तौर पर उल्लंघन किया है। आगे नोटिस में यह भी कहा कि राहुल गांधी ने ऐसे आरोप लगाए जो प्रमाणित नहीं किए गए और इससे सदन की गरिमा प्रभावित हुई।

अनुराग ठाकुर ने समिति से इस मामले में आवश्यक कार्रवाई की सिफारिश करने का भी आग्रह किया है, ताकि भविष्य में सदन की कार्यवाही के दौरान सदस्यों की ओर से संसदीय मर्यादा बनी रहे।

राहुल गांधी के खिलाफ हो सकती है कार्यवाही

लोकसभा अध्यक्ष को नोटिस मिलने के बाद अब आगे की प्रक्रिया संसद के नियमों के हिसाब से तय की जाएगी। ओम बिरला तय करेंगे कि मामले को विशेषाधिकार समिति के पास भेजा जाना चाहिए या नहीं। अगर यह नोटिस स्वीकार कर ली जाती है तो समिति मामले की जांच कर अपनी रिपोर्ट उन्हें सौंपेगी और उसी के हिसाब से राहुल गांधी पर आवश्यक कार्यवाही की जा सकती है।

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दिल्ली में प्रदर्शनकारी पर पुलिस की कार्रवाई को लेकर संसद में बुधवार को फिर हंगामा हुआ। इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के हमलों के बीच दो दिनों तक चली बहस के बाद लोकसभा में पेपर लीक से जुड़ा लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026 ध्वनि मत से पारित हो गया। नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई टिप्पणियों से सदन में हंगामा मच गया और सत्ता पक्ष के सांसदों ने कड़ा विरोध जताया।