कृषि सुधार संबंधी विधेयक पास होने पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने सरकार की तारीफ की है और कहा कि अब किसान मालिक बन गए हैं। किसान ‘आत्मनिर्भर’ बन गए हैं। अनुपम खेर ने अपनी एक वीडियो शेयर कर ये बातें कही हैं। हालांकि सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें इसके लिए ट्रोल कर दिया है।

बता दें कि वीडियो में अनुपम खेर ने अपनी एक फिल्म जीने दो का एक सीन शेयर करते हुए बताया कि किस तरह से किसानों को बिचौलिए फसल का कम दाम देते थे और फिर वही अनाज बाजार में ऊंचे दामों पर मिलता था। अनुपम खेर ने कहा कि बीते 70 सालों से किसानों की हालत काफी खराब थी लेकिन अब कृषि विधेयक के पास होने से हालात बदलेंगे। किसान अब ‘मालिक’ बन गए हैं और किसानों को अब ‘आत्मनिर्भर’ बनना चाहिए।

अनुपम खेर की इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स जमकर ट्वीट कर रहे हैं। एक यूजर ने फिल्म अभिनेता को ट्रोल करते हुए कहा कि ‘कृप्या अपनी पत्नी के संसदीय क्षेत्र में जाकर किसानों से ये लाइनें कहना।’ बता दें कि अनुपम खेर की पत्नी किरण खेर चंडीगढ़ से भाजपा सांसद हैं। पंजाब और हरियाणा में ही इन बिल का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है।

एक अन्य यूजर ने तंज कसते हुए लिखा कि ‘कुछ इनको आउट ऑफ सिलेबस पूछ लो तो भी इनका जवाब तैयार रहता है।’ एक यूजर ने अनुपम खेर का वीडियो पोस्ट करने के लिए न्यूज एजेंसी एएनआई को भी आड़े हाथों लिया और लिखा कि ‘एएनआई अनुपम खेर का वीडियो क्यों दिखा रहा है जबकि उसे किसानों के विरोध प्रदर्शन को दिखाना चाहिए।’

#WATCH | Condition of farmers has been worrisome over the past 70 years. Now, the situation has changed with the passage of (agriculture) bills. Farmers have become owners. Farmers should become ‘Aatmnirbhar’: Actor Anupam Kher pic.twitter.com/1zg8pzyTPk

— ANI (@ANI) September 21, 2020