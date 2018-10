फिल्म अभिनेता अनुपम खेर ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (FTII) के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे के पीछे अनुपम खेर ने काम से संबंधित अपने कमिटमेंट्स का हवाला दिया है। हाल ही में अनुपम खेर ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के जीवन पर बन रही फिल्म ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ की शूटिंग भी पूरी की। अपनी इस फिल्म की शूटिंग समाप्त होने की घोषणा करते हुए अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो भी पोस्ट किया है। इसके साथ अनुपम खेर ने लिखा है कि ‘मेरी सबसे आनंददायक फिल्मों में से एक ‘द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर’ की शूटिंग समाप्त हो गई है। पूरी कास्ट और क्रू को इसके लिए धन्यवाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को धन्यवाद। ये मेरे लिए काफी सीखाने वाले अनुभव रहा। एक बात मैं आपको पक्के तौर पर कहना चाहता हूं कि ‘इतिहास आपको कभी भी गलत नहीं समझेगा।’

बता दें कि अनुपम खेर इस फिल्म में डॉक्टर मनमोहन सिंह का ही किरदार निभा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ मनमोहन सिंह ने केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को अपना इस्तीफा भेज दिया है, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया है। अपने इस्तीफे में अनुपम खेर ने लिखा है कि अमेरिकी शो के कमिटमेंट्स के चलते, मुझे करीब 9 महीने तक अमेरिका में रहना पड़ेगा। ऐसे में वह एफटीआईआई की जिम्मेदारियों को पूरी तरह से नहीं निभा पाएंगे, जो कि इंस्टीट्यूट के छात्रों और मैनेजमेंट के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं कहा जा सकता।

It is a WRAP for one of my most cherished films #TheAccidentalPrimeMinister. Thank you d cast and d crew for the most enriching times. Thank you #DrManmohanSinghJi for your journey. It has been a great learning experience. One thing is sure “History will not Misjudge you.” pic.twitter.com/xnJM9XC78j

— Anupam Kher (@AnupamPKher) October 26, 2018