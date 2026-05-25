राजस्थान के जयपुर में घरेलू हिंसा ने दो बच्चों से उनकी मां छीन ली। वर्षों से रोजाना हो रही मारपीट और गाली-गलौज से हार चुकी अनु मीणा ने फांसी लगा ली। घटना बीते 7 अप्रैल की है। हालांकि, अब मामले से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसने इसकी गंभीरता को बढ़ा दिया है। साथ ही बच्चों के बयान ने परिवार के लोगों और पुलिस को हैरान कर दिया है।

सामने आए सीसीटीवी फुटेज में पति गौतम घर में तोड़फोड़ करता और बच्चे के सामने अनु की पिटाई करता दिख रहा है। जबकि मारपीट के असहाय हो चुकी अनु जमीन पर बदहवास-सी बैठी नजर आ रही हैं। इस बीच बेटा उन्हें पानी देने की कोशिश करता है। हालांकि, गौतम उसे रोक देता है और हमला जारी रखता है।

शराब के नशे में मारपीट और गाली-गलौज

घटना के संबंध बच्चों ने बताया कि माता-पिता के बीच अक्सर झगड़े होते थे। शराब के नशे में पिता मां की पिटाई करते थे। जानकारी अनुसार अनु की गौतम मीणा से साल 2015 में शादी हुई है। गौतम पीडब्लूडी विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पद पर तैनात है। आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद की प्रताड़ना का दौर शुरू हो गया। गौतम शराब के नशे में मारपीट और गाली-गलौज करने लगा।

दंपति के 10 वर्षीय बेटे माहिर ने बताया कि गौतम अक्सर अनु की पिटाई करता था। एक घटना को याद करते हुए उसने बताया, “पापा घर आए और मां को पीटने लगे। उन्होंने आकर पहले टीवी पर गाना बजाया और फिर टीवी भी तोड़ डाली। फिर उन्होंने मां को पीटा। मैं जब मां के लिए पानी लेकर आया तो उन्होंने उसे देने से भी रोक दिया।”

माहिर ने बताया कि उसकी मां अनु को लो ब्लड प्रेशर की शिकायत थी। ऐसे में जब उनकी बीपी लो होती थी तो वो उसे ही नमक डालकर पानी लाने को कहती थीं। वहीं, दंपति की आठ साल की बेटी समायरा ने बताया कि अभिभावकों में अक्सर लड़ाई होती थी। वो पब्लिक प्लेस या फैमिली फंक्शन में भी लड़ाई करने लगते थे। यहां तक कि फैमिली ट्रिप भी इससे अछूती नहीं रहती थी।

कॉल के दौरान ही फांसी लगा ली

बता दें कि वर्षों से हो रही प्रताड़ना से तंग आकर अनु ने इसी वर्ष सात अप्रैल को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। जान देने से पहले उसने अपने पति को वीडियो कॉल किया था और कॉल के दौरान ही फांसी लगा ली थी। घटना के बाद पड़ोसियों ने अनु के परिजनों को जानकारी दी थी। साथ ही मौके पर पहुंचकर उसे सीपीआर देकर बचाने की भी कोशिश की थी। हालांकि, सारे प्रयास असफल रहे।

अनु की 56 वर्षीय मां माया ने बताया कि वो (अनु) अक्सर अपने पति के व्यवहार के संबंध में उनसे शिकायत करती थी। हालांकि, उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। घटना वाले दिन अनु का फोन वो उठा नहीं पाई थी। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि अगर उन्होंने कॉल उठा ली होती तो शायद घटना को रोका जा सकता था।

घटना के कुछ दिनों बाद माहिर ने अपनी मां का फोन एक्सेस किया और उसमें से कई वीडियो निकाले, जिनमें झगड़े की फुटेज भी शामिल थी। अनु ने कार के अंदर एक वीडियो रिकॉर्ड किया था, जिसमें गौतम उसे गालियां देता हुआ साफ सुनाई दे रहा है। वीडियो में गौतम, अनु और उसके परिवार के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता नजर आता है।

अनु के भाई नीरज मीणा ने बताया कि परिवार ने कई बार उसे घर लौट आने के लिए कहा था, लेकिन वह अपने पति की चिंता के कारण वहीं रुकी रही। उन्होंने कहा कि मारपीट के बाद गौतम अक्सर माफी मांग लेता था, जिससे परिवार को लगता था कि शायद हालात सुधर जाएंगे।

नीरज ने यह भी आरोप लगाया कि घटना के बाद भी गौतम को कोई पछतावा नहीं था और उसने कथित तौर पर कहा था कि कुछ दिनों के लिए जेल जाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल, पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और पीड़िता के परिवार के बयान दर्ज किए गए हैं। जांच के तहत सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों की भी पड़ताल की जा रही है।

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बेंगलुरु में 26 वर्षीय एक महिला ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। मौत से कुछ देर पहले उसने अपनी छोटी बहन को व्हाट्सऐप पर अपने मोबाइल फोन का पासवर्ड भेजा था। महिला के परिवार ने उसके पति और ससुरालवालों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पूरी खबर पढ़ें…

(डिस्क्लेमर: यदि आप या आपका कोई परिचित मानसिक तनाव, घरेलू हिंसा या आत्महत्या जैसे विचारों से जूझ रहा है, तो तुरंत परिवार, दोस्तों या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लें। कठिन परिस्थितियों में मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि साहस का कदम है। जरूरत पड़ने पर स्थानीय हेल्पलाइन या आपातकालीन सेवाओं से भी संपर्क करें।

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किरण मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन: 1800-599-0019 (24×7)

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