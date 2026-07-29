लोकसभा में बुधवार को एंटी पेपर लीक बिल (लोक परीक्षा संशोधन विधेयक 2026) ध्वनि मत से पारित हुआ। इस बिल पर मानसून सत्र के दौरान लंबी चर्चा हुई। इससे पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन में एंटी पेपर बिल के पास होने का ऐलान किया। इसके बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई।

जितेंद्र सिंह ने राहुल पर साधा निशाना

लोकसभा में बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा इतने अहम बिल पर चर्चा हो रही है तो इस पर राजनीति की जा रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्होंने आज असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया और वह हैरान करने वाली बात है।

जितेंद्र सिंह ने राहुल गांधी के प्रधानमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन करने पर कहा, “21 जुलाई को राहुल गांधी किसी खास सोच के चलते प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठ गए थे. ऐसा लग रहा था कि उनकी इच्छा थी कि देश उन्हें पीएम आवास में बिठाए। राहुल गांधी को समझाया गया कि ऐसा व्यवहार उनके कद के अनुरूप नहीं है तो उन्होंने जवाब दिया उन्हें बस वहां से हटा दिया जाए।”

राहुल के बयान पर हंगामा

लोकसभा में राहुल गांधी के बयान पर हंगामा मच गया। राहुल गांधी ने लोकसभा में बयान दिया कि गृह मंत्री अमित शाह ने पुलिस को प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इस बयान पर बीजेपी सांसदों ने राहुल गांधी से माफी की मांग की। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि यह आदेश सिर्फ मजिस्ट्रेट या एसडीएम ही दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता को नहीं पता कि प्रशासन कैसे कम करता है। किसी भी स्थिति में गोली चलाने का आदेश सिर्फ मजिस्ट्रेट दे सकता है, कोई मंत्री नहीं।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने राहुल गांधी के बयान पर कहा, “विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक बेबुनियाद और झूठा बयान सदन में दिया। कोई फायरिंग नहीं हुई है। ऐसे झूठे आरोप लगाने की मैं घोर निंदा करता हूं। राहुल गांधी के पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने बिल के बारे में कुछ नहीं कहा। चर्चा से संबंधित वे एक शब्द नहीं बोल पाए, सरकार ने बच्चों की चिंता की और संवेदनशीलता के साथ व्यवहार किया। उन्हें अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।”

दिल्ली पुलिस पीएम और सुरक्षाबलों को गाली-गलौज देने वाले सोशल मीडिया हैंडलों को नोटिस जारी कर रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने एक FIR दर्ज की है जिसके आधार पर X से भी उन सोशल मीडिया अकाउंट की जानकारी मांगी गई है जिन्होंने सीजेपी प्रोटेस्ट के दौरान पीएम और सुरक्षाबलों के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। पढ़िए पूरी खबर…