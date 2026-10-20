पंजाब के मानसा जिले में पिछले सप्ताह हुई एंटी ड्रग एक्टिविस्ट परविंदर सिंह झोटा की हत्या के बाद केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह मंगलवार को पहली बार पंजाब दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह की मुलाकात झोटा के परिवार से भी होगी। गृहमंत्री से होने वाली इस मुलाकात से पहले परविंदर के माता-पिता ने उन मांगों के बारे में बताया है जिन्हें वह अमित शाह के समक्ष रखेंगे।

परविंदर सिंह झोटा के पिता ने बताया कि शाह से मुलाकात के दौरान वह सीबीआई जांच की मांग करेंगे। बता दें कि परिवार ने अभी तक झोटा का अंतिम संस्कार नहीं किया है। सोमवार को कार्य समिति और पंजाब सरकार के बीच हुई पहली औपचारिक बैठक में उनके अंतिम संस्कार को लेकर जारी गतिरोध को तोड़ने में कोई सफलता नहीं मिली। परिवार अपनी मांगों पर अड़ा है।

‘हमारे लिए न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं अमित शाह’

शाह से मुलाकात को लेकर झोटा के पिता भीम सिंह जो कि एक रिटायर्ड सैनिक हैं, उन्होंने कहा है कि वह यह चाहते हैं कि गृहमंत्री धरना स्थल पर न जाकर उनके घर आएं। भीम सिंह ने कहा है, “मैं अमित शाह जी से अनुरोध करता हूं कि सीबीआई जांच का आदेश जल्द से जल्द दिया जाए। उन्हें परिवार से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहिए। वे हमारे लिए न्याय सुनिश्चित कर सकते हैं।”

‘गृहमंत्री का विरोध करना शर्म की बात है’

भीम सिंह ने आगे कहा कि वह गृहमंत्री जी का सम्मान करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश के गृहमंत्री का अगर कोई विरोध करता है तो यह बड़े शर्म की बात है। बता दें कि झोटा की हत्या के मामले में न्याय की मांग कर रही एक्शन कमेटी ने अमित शाह के दौरे का विरोध किया, लेकिन इसके बावजूद भी भीम सिंह ने शाह से मिलने का फैसला किया है। अमित शाह मंगलवार को संगरूर, मानसा और गुरदासपुर में कथित तौर पर जान गंवाने वाले नशा-विरोधी कार्यकर्ताओं के परिवारों से मिलने वाले हैं।

‘मेरे बेटे की हत्या पर राजनीति नहीं होनी चाहिए’

सोमवार को भीम सिंह ने एक वीडियो संदेश में कहा कि उनके बेटे की हत्या के बाद से न्याय की मांग को लेकर हो रहा आंदोलन सीबीआई जांच की मांग और DGP के इस्तीफे को लेकर है। हालांकि कुछ लोगों ने इस आंदोलन को गुमराह करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा, “मेरे बेटे के लिए न्याय पाना मेरी प्राथमिकता है। इस मुद्दे पर आने वाले किसी भी राजनीतिक नेता का विरोध नहीं किया जाना चाहिए और विरोध स्थल पर आने वाले सभी नेताओं का स्वागत किया जाना चाहिए।”

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