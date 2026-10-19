Anti CEC SIR Protest: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग के मुद्दे पर हुए विरोध प्रदर्शनों ने अगली पीढ़ी के चेहरों को जनता के सामने ला दिया है। कुछ इसी तरह से पहले भी बीजेपी के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों के जरिए विपक्षी गुटों में कई नेता उभरे थे। इसमें सबसे बड़ा अभिजीत दीपके और नेहा बोरा है।

नेहा बोरा CPI (ML) के छात्र संगठन AISA की नेत्री हैं, तो दूसरी ओर अभिजीत दीपके कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक हैं। ये दोनों ही पिछले कुछ महीनों में हुए विरोध प्रदर्शनों के नेतृत्वकर्ता और विपक्षी गुट के स्टार रहे हैं। पिछले 12 वर्षों में BJP विरोधी प्रदर्शनों से उभरे ऐसे कई चेहरे कुछ ही समय बाद गायब हो गए। सवाल यह है कि क्या इस बार यह पैटर्न बदलेगा, या नहीं?

बीजेपी का मुकाबला करना विपक्षी नेताओं के लिए रहा मुश्किल

बीजेपी की गहरी जड़ें जमा चुकी चुनावी मशीनरी का मुकाबला करने के लिए विपक्ष के स्थान को संरचनात्मक और संगठनात्मक रूप से मजबूत करने का प्रयास होता काफी ज्यादा सफल होता हुआ नजर नहीं आता है। इसकी वजह यह है कि कि कई नेता ऐसे आए जो कि अचानक पॉपुलर हुए और फिर गायब हो गए।

हार्दिक पटेल रहे BJP विरोध का बड़ा नाम

साल 2015 में गुजरात में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के चलते 22 वर्षीय हार्दिक पटेल के अचानक उदय से शुरू हुआ। बीजेपी के आलोचकों ने उनका खूब स्वागत किया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य में सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ माहौल को पलट रहे हैं। हालांकि, 2017 के विधानसभा चुनावों में भाजपा ने राज्य की 182 सीटों में से 99 सीटें जीतीं, जबकि कांग्रेस की सीटों की संख्या बढ़कर 77 हो गई।

हालांकि यह बीजेपी की कोई आम एकतरफा जीत नहीं थी, फिर भी पार्टी ने इस चुनौती का सामना किया। हार्दिक 2019-20 में कांग्रेस में शामिल हुए और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। अंततः वे 2022 में भाजपा में शामिल हुए और विधायक बन गए। फिलहाल वे गुजरात में बीजेपी की ही राजनीति कर रहे हैं।

कन्हैया कुमार की राजनीति

2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्र संघ (जेएनयूएसयू) के अध्यक्ष कन्हैया कुमार उस समय सीपीआई के छात्र संगठन, अखिल भारतीय छात्र संघ (ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन) से जुड़े थे। उस समय राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए जब परिसर में एक कार्यक्रम के बाद हुई कार्रवाई में उन्हें गिरफ्तार किया गया। उस कार्यक्रम में कथित तौर पर भारत विरोधी नारे लगाए गए थे। हिंदी में उनके भाषण देने की कला ने कई लोगों को उनका प्रशंसक बना दिया। हालांकि, कन्हैया 2019 में बिहार के बेगुसराय से भाजपा के गिरिराज सिंह के खिलाफ चुनाव हार गए और बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए।

2024 के लोकसभा चुनावों में वे दिल्ली से बीजेपी के मनोज तिवारी के खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े। वे वर्तमान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के प्रभारी हैं, जो पार्टी का छात्र संगठन है। हालांकि, जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के बाद इस साल दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र चुनावों में एनएसयूआई के सभी पद हारने पर उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। एनएसयूआई और कन्हैया की आलोचना तब और बढ़ गई जब दीपांशु शोकीन, जिन्हें एनएसयूआई का टिकट नहीं मिला था, एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में भारी बहुमत से उपाध्यक्ष चुने गए।

जिग्नेश मेवानी और गुजरात की राजनीति

जिग्नेश मेवानी 2016 में तब सुर्खियों में आए जब उन्होंने गुजरात के ऊना में दलितों की पिटाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन आयोजित किए। दलित कार्यकर्ता और वकील मेवानी ने 2017 में गुजरात के वडगाम विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल की। ​​बाद में वे कांग्रेस में शामिल हो गए और 2022 में कांग्रेस के टिकट पर फिर से वडगाम से चुनाव जीते। हालांकि, अब वे पहले की तरह चर्चित नहीं हैं।

चंद्रशेखर आजाद का उदय

चंद्रशेखर आजाद ने भीम आर्मी के संस्थापक के रूप में प्रसिद्धि हासिल की, जिसने दलित मुद्दों को आक्रामक रूप से उठाया, ऐसे समय में जब मायावती की बहुजन समाज पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही थी। वे मायावती की जाति, जाटव – और उनके क्षेत्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वे आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक भी हैं और उन्होंने 2024 में इसी पार्टी के टिकट पर नगीना लोकसभा सीट जीती थी। वे अब बसपा के मतदाता आधार के दावेदारों में से एक हैं और अगले साल के उत्तर प्रदेश चुनावों में उनके सामने एक बड़ी परीक्षा है, जिससे पता चलेगा कि उनकी पार्टी कितना प्रभाव डाल सकती है।

अभिजीत दीपके अभी बड़ा नाम

कुछ महीने पहले अभिजीत दिपके तब चर्चा में आए जब उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के न्यायमूर्ति सूर्यकांत द्वारा बेरोजगार और अशांत युवाओं को “कॉकरोच” कहने के बाद CJP नामक एक ऑनलाइन व्यंग्य मंच की शुरुआत की। इस टिप्पणी से काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने स्पष्ट किया कि यह कहना “पूरी तरह निराधार” है कि उन्होंने युवाओं की आलोचना की थी।

सीजेपी को इंस्टाग्राम पर तुरंत लोकप्रियता मिली और दिपके ने इस ऑनलाइन अभियान को एक ऐसे आंदोलन में सफलतापूर्वक बदल दिया, जो लोगों को जमीनी स्तर पर प्रदर्शनकारियों के रूप में एकजुट कर सकता है, खासकर तब जब नीट परीक्षा रद्द होने के विरोध में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनशन शुरू हुआ और उसमें भारी भीड़ जुटने लगी। सीजेपी अपने लक्ष्य को हासिल करने में कामयाब रही और प्रधान को पद छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। जमीनी स्तर पर विरोध प्रदर्शन के दूसरे चरण में, सीजेपी नेताओं को राज्य सरकार की ओर से कहीं अधिक कड़ी प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा है। दिपके और उनके सहयोगी सौरव दास और आशुतोष रांका दोनों वर्तमान में तिहाड़ जेल में हैं। उनकी सियासत का भविष्य फिलहाल अनिश्चित है।

BJP के खिलाफ आक्रामक नेहा बोरा

जुलाई में हुए प्रदर्शनों के दौरान भूख हड़ताल करने वालों में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल थीं। उनके जोशीले भाषणों, भूख हड़ताल और विरोध प्रदर्शनों ने कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। 12 अक्टूबर को विपक्ष द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तक किए गए विरोध प्रदर्शन के दौरान बोरा गांधी परिवार के भाई-बहनों के साथ देखी गईं, जिससे एनएसयूआई के कुछ वर्गों में असंतोष की फुसफुसाहट शुरू हो गई। कुछ दिनों बाद, उन्होंने बांग्लादेश के युवा आंदोलन की प्रशंसा करते हुए इसे यहां के जेनरेशन जेड आंदोलन के लिए प्रेरणा बताया, जिससे विवाद खड़ा हो गया। भाजपा ने तुरंत इसका फायदा उठाते हुए आरोप लगाया कि बोरा और विपक्ष 2024 में बांग्लादेश में हुए उस विद्रोह की तर्ज पर “सत्ता परिवर्तन” की मांग कर रहे हैं, जिसने शेख हसीना सरकार को उखाड़ फेंका था।

युवा नेताओं के लिए चुनौती क्यों?

बीजेपी विरोधी आंदोलन के उभरते चेहरों को संभावित चुनौती के रूप में प्रस्तुत करने की एक कमजोरी यह है कि इससे विपक्षी दलों, विशेषकर कांग्रेस की संगठनात्मक संरचना को कोई मजबूती नहीं मिलती। इसके विपरीत नेहा बोरा के अचानक उदय और कांग्रेस नेतृत्व द्वारा उन्हें मौन समर्थन देने, या कन्हैया के कांग्रेस में शामिल होने और एनएसयूआई के प्रभारी बनने के मामले में परिणाम एनएसयूआई और युवा कांग्रेस में और अधिक मनोबल गिराने वाला साबित हुआ है।

बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश ने कहा, “जब आप अपने संगठन के भीतर नेतृत्व पैदा नहीं कर सकते, तो यह नेतृत्व का कृत्रिम निर्माण मात्र है। कांग्रेस में हालात लगातार उथल-पुथल और अस्थिरता से भरे हैं। यह संगठन की कमी के कारण खुलकर राजनीतिक लड़ाई लड़ने की उनकी अनिच्छा को दर्शाता है। इसलिए, वे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी जैसे बाहरी नेतृत्व पर निर्भर हैं, जो एक आजमाया हुआ, परखा हुआ और असफल मॉडल है। बाहरी नेतृत्व का यह फॉर्मूला काम नहीं करेगा।”

कांग्रेस की क्या है राय?

हालांकि, कांग्रेस के एक नेता ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि यह कोई नई बात नहीं है। हर आंदोलन किसी न किसी चेहरे से जुड़ जाता है। उन्होंने कहा, “गांधीवादी आंदोलनों को यह नाम इसलिए मिला क्योंकि गांधी उनके प्रतीक बन गए थे। 1970 के दशक के जेपी आंदोलन या 2011 के अन्ना हजारे आंदोलन के लिए भी यही बात लागू होती है। ऐसे में हम यह कैसे कह सकते हैं कि मोदी के विरोध में जानबूझकर व्यक्तियों को आगे किया जा रहा है? लोग आंदोलनों को उन चेहरों से जोड़ते हैं जो उनसे जुड़ जाते हैं।”

हालांकि, उन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि पार्टी के बाहर के इन चेहरों के विपरीत कांग्रेस पिछले कई दशकों से किसी आंदोलन को एक चेहरा देने में सक्षम नहीं रही है। कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि 1980 के दशक के उत्तरार्ध और 1990 के दशक के आरंभिक वर्षों में राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व बीजेपी के पास एक प्रमुख चेहरा, एल.के. आडवाणी ने किया था। उन्होंने कहा, “महात्मा गांधी के समय से ही कांग्रेस ऐसा करने में असमर्थ रही है, क्योंकि हम अक्सर सत्ताधारी रहे हैं और ऐसे नेता प्रतिरोध से ही जन्म लेते हैं। हालांकि, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि राहुल गांधी पहले से ही इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक हैं, और यह कांग्रेस के लिए एक सकारात्मक बात है।”

दिल्ली पुलिस ने सीजेपी के सदस्य आशुतोष रांका और सौरव दास की न्यायिक हिरासत के डेवलेपमेंट को लेकर सुनवाई करने वाले स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) को धमकी दिए जाने के मामले में FIR दर्ज कर ली है। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, यह FIR अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है। पढ़िए पूरी खबर…