Anti-Brahmin slogans In JNU: जेएनयू की दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी स्लोगन, जानिए क्या है पूरा मामला

Anti-Brahmin Slogans In JNU: जेएनयू में दीवारों पर लिखा गया है, ‘ब्राह्मणों कैंपस खाली करो, यहां खून होगा, ब्राह्मण भारत छोड़ो’।

Anti-Brahmin slogans JNU: जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में दीवारों पर ब्राह्मण विरोधी स्लोगन (फोटो सोर्स: स्क्रीनग्रैब)

