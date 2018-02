दिल्‍ली के मुख्‍य सचिव ने दावा किया है कि उन्हें मुख्‍यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी के दो विधायकों ने गाली दी और हाथापाई की। अधिकारी के अनुसार, घटना सोमवार (19 फरवरी) की शाम की है। मुख्‍य सचिव अंशू प्रकाश ने आरोप लगाया है कि घटना तब हुई जब उन्‍हें मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर राशन वितरण और सरकार के तीन साल पूरे होने पर सरकारी विज्ञापनों की जानकारी लेने बुलाया गया था। बताया जाता है कि बैठक में कुछ विधायक भी मौजूद थे। आम आदमी पार्टी ने आरोपों से इनकार किया है, वहीं प्रकाश ने इस मामले में उप-राज्‍यपाल अनिल बैजल से मिलने का समय मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा है कि वह इस पूरी घटना से बेहद दुखी हैं। उन्‍होंने कहा कि गृह मंत्रालय ने इस संबंध में दिल्‍ली के उप-राज्‍यपाल से रिपोर्ट मांगी हैं। आप ने मुख्‍य सचिव के आरोपों को ‘हास्‍यास्‍पद’ बताते हुए प्रकाश पर ‘बीजेपी की शह’ पर काम करने का आरोप लगाया है। दूसरी तरफ, दिल्ली प्रशासनिक अधीनस्थ सेवाओं के अध्‍यक्ष डीएन सिंह ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक हड़ताल पर जाने की बात कही है। इसे ‘संवैधानिक संकट’ बताते हुए उन्‍होंने कहा कि ”हम अपने मुख्‍य सचिव के साथ हैं। जब तक वे (आरोपी) पकड़े नहीं जाते, हम काम पर नहीं लौटेंगे।” हालांकि आईएएस अधिकारी ‘जनहित’ में अपना कामकाज जारी रखेंगे।

The MHA has sought a report on the incident from the Lieutenant Governor of Delhi. Justice will be done. A delegation of IAS DANICS & Subordinate Services of Delhi Government met me today and apprised me of the prevailing situation.

