दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के साथ ही जहरीली हवा का खतरा बढ़ने लगता है। प्रदूषण से निपटने के लिए सरकारें हर साल कई कदम उठाती हैं, लेकिन प्रदूषण फैलाने वाले मुख्य स्रोतों की पहचान करने में ही देरी हो रही है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (NCAP) के तहत एनसीआर के चार शहरों में अब तक यह काम पूरा नहीं हो सका है।

इनमें नोएडा, फरीदाबाद, मेरठ और खुर्जा शामिल हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने इन अध्ययनों को पूरा करने के लिए 15 नवंबर 2025 की समयसीमा तय की थी। हालांकि, यह समयसीमा बीतने के करीब एक साल बाद भी अध्ययन अधूरे हैं।

चार शहरों में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान बाकी

एनसीआर के इन चार शहरों में प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान करने के लिए सोर्स अपॉर्शनमेंट और एमिशन इन्वेंट्री स्टडी की जा रही है। इन अध्ययनों का उद्देश्य यह पता लगाना है कि किसी शहर की हवा में प्रदूषण के लिए वाहन, उद्योग, सड़क की धूल, निर्माण कार्य और पराली या अन्य जैविक कचरा जलाने जैसी गतिविधियां कितनी जिम्मेदार हैं।

फरीदाबाद में यह अध्ययन साल 2022 में शुरू किया गया था, लेकिन अब तक इसकी अंतिम रिपोर्ट नहीं आई है। यानी करीब चार साल बीत जाने के बाद भी शहर में प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने का काम पूरा नहीं हो पाया है।

नोएडा, मेरठ और खुर्जा में भी अध्ययन अधूरे हैं। ये चारों शहर उन 23 शहरों में शामिल हैं, जहां राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने का काम अभी बाकी है।

130 शहरों में से 107 में पूरा हुआ अध्ययन

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की हालिया समीक्षा के मुताबिक, देश के 22 राज्यों के 130 शहरों में से 107 में सोर्स अपॉर्शनमेंट और एमिशन इन्वेंट्री स्टडी पूरी हो चुकी है। वहीं, आठ राज्यों के 23 शहरों में अभी काम जारी है।

उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 11 शहरों के अध्ययन अधूरे हैं। इनमें नोएडा, मेरठ और खुर्जा भी शामिल हैं। एनसीआर के चार शहरों में अधूरे पड़े अध्ययन देशभर में लंबित कुल अध्ययनों का 17.4 फीसदी हैं।

इन अध्ययनों के पूरा होने में देरी का मतलब है कि संबंधित शहरों में प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख स्रोतों की पहचान और उनके आधार पर प्रदूषण कम करने की योजनाएं बनाने का काम भी प्रभावित हो सकता है।

फरीदाबाद में चार साल बाद भी रिपोर्ट का इंतजार

हरियाणा के फरीदाबाद में अध्ययन की जिम्मेदारी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट (TERI) को दी गई थी। हरियाणा के स्टेट एक्शन प्लान फॉर क्लीन एयर के मुताबिक, नगर निगम फरीदाबाद के माध्यम से साल 2022 में काम का आदेश जारी किया गया था।

वहीं, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने जनवरी 2023 में गुरुग्राम, सोनीपत और पानीपत में अध्ययन की जिम्मेदारी पुणे की ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI) को सौंपी थी। इन तीनों शहरों में अध्ययन इस साल पूरा हो गया है, लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अभी उनकी रिपोर्ट के निष्कर्षों का विश्लेषण कर रहा है।

कैसे पता लगाया जाता है प्रदूषण का स्रोत?

सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी के जरिए हवा में मौजूद प्रदूषक कणों के अलग-अलग स्रोतों का पता लगाया जाता है। इसमें पीएम 10 और पीएम 2.5 के नमूने लिए जाते हैं। ये नमूने शहर के अलग-अलग इलाकों से और अलग-अलग मौसमों में इकट्ठा किए जाते हैं।

इसके बाद नमूनों की रासायनिक संरचना का विश्लेषण किया जाता है। इस जानकारी को प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों से जुड़े आंकड़ों के साथ मिलाकर यह अनुमान लगाया जाता है कि हवा में मौजूद प्रदूषक कणों के लिए कौन से स्रोत कितने जिम्मेदार हैं।

एक वरिष्ठ सीपीसीबी वैज्ञानिक के मुताबिक, इस प्रक्रिया में समय लगता है, क्योंकि आंकड़ों का विश्वसनीय और तुलनीय होना जरूरी है। रिपोर्ट के निष्कर्षों की समीक्षा भी की जाती है।

वहीं, एमिशन इन्वेंट्री के तहत परिवहन, उद्योग, निर्माण कार्य, घरेलू ईंधन के इस्तेमाल और कचरा जलाने जैसी गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण का अनुमान लगाया जाता है।

दिल्ली-एनसीआर में पहले भी हो चुके हैं कई अध्ययन

दिल्ली और एनसीआर में प्रदूषण के स्रोतों का पता लगाने के लिए पहले भी कई अध्ययन किए जा चुके हैं। इनमें साल 2010 में NEERI, 2016 में IIT कानपुर, 2018 में SAFAR और TERI-ARAI तथा 2023 में TERI और IIT कानपुर के अध्ययन शामिल हैं।

हालांकि, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने इन अध्ययनों में इस्तेमाल किए गए आंकड़ों और तरीकों में काफी अंतर पाया है। अलग-अलग अध्ययनों में प्रदूषण के स्रोतों की कैटेगरी, भौगोलिक सीमाएं और आंकड़े जुटाने के तरीके अलग रहे हैं। इसके अलावा नियमित और विश्वसनीय आंकड़ों की कमी भी सामने आई है।

इन कमियों को दूर करने के लिए CAQM ने अप्रैल 2025 में दिल्ली-एनसीआर के लिए एक साझा रूपरेखा जारी की थी। इसके तहत 500 मीटर गुणा 500 मीटर के ग्रिड में प्रदूषण फैलाने वाले स्रोतों की पहचान की जानी है। इसमें परिवहन, उद्योग, घरेलू गतिविधियां, फसल अवशेष जलाना, सड़क की धूल और कचरा जलाने जैसे स्रोत शामिल हैं।

इस साल जनवरी में CAQM ने बताया था कि यह काम CPCB को सौंपा गया है। पुणे की ARAI के नेतृत्व में IIT दिल्ली, TERI और IITM पुणे के साथ मिलकर एक नया एमिशन इन्वेंट्री और सोर्स अपॉर्शनमेंट अध्ययन किया जा रहा है। इसमें 2026 को आधार वर्ष बनाया गया है।

53 शहरों की रिपोर्ट की समीक्षा बाकी

सीपीसीबी के अधिकारियों के मुताबिक, 53 शहरों में अध्ययन पूरा हो चुका है, लेकिन उनकी रिपोर्ट की पीयर रिव्यू यानी विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा होनी बाकी है। इन शहरों में गुंटूर, विशाखापत्तनम, पटना, गुवाहाटी, रायपुर, वडोदरा, जम्मू, हुबली, जालंधर, जयपुर, चेन्नई, लखनऊ, देहरादून, कोलकाता, इंदौर और नागपुर जैसे शहर शामिल हैं। हालांकि, इन 53 शहरों की स्थिति उन 23 शहरों से अलग है, जहां अध्ययन अभी पूरा ही नहीं हुआ है।

सोर्स अपॉर्शनमेंट स्टडी को शहरों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन योजना तैयार करने का पहला कदम माना जाता है। इसके जरिए प्रदूषण के मुख्य स्रोतों की पहचान कर उन पर कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे में एनसीआर के चार शहरों में अध्ययन पूरा होने में हो रही देरी से प्रदूषण के खिलाफ प्रभावी और लक्षित कदम उठाने की प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।

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